Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Google a lancé un nouvel appareil Chromecast exécutant Google TV . Si vous vous demandez ce qui est arrivé à Android TV, voici ce que vous devez savoir.

Google TV est une question de contenu

Google TV est une nouvelle interface pour Android TV, optimisée par lapprentissage automatique de Google, Google Assistant et le Google Knowledge Graph. Il ne remplace pas Android TV. En fait, Android TV reste en place. De plus, Google TV nest même pas un système dexploitation. Considérez-le comme quelque chose construit sur Android TV, conçu pour vous permettre de trouver plus facilement le contenu que vous voulez. Il est révolu le temps de rechercher un écran daccueil encombré pour trouver un service de streaming.

Pour être clair, Google TV est une couche logicielle, ou une interface, fonctionnant sur Android TV, le système dexploitation à part entière de Google pour les décodeurs, les appareils de streaming et les téléviseurs intelligents. Il est plus intelligent et destiné à optimiser lexpérience Android TV existante afin quil soit plus intuitif et utile.

Utilise Knowledge Graph, Google Assistant et Machine Learning

Google la dit, lors de la création de Google TV, il a étudié les différentes façons dont les gens découvrent les médias, quil sagisse de rechercher un titre ou de naviguer sans but, donc il a amélioré le Knowledge Graph et utilise lapprentissage automatique pour mieux comprendre comment les médias dans des sujets et des genres . Vous verrez les titres tendance dans la recherche Google, ou vous pouvez utiliser lAssistant Google pour invoquer quelque chose. Vous pouvez lui demander de trouver des films romantiques ou de science-fiction et il devrait le montrer exactement dans toutes vos applications.

Google TV prend également en charge les services de télévision en direct, à commencer par YouTube TV aux États-Unis. Vous pouvez également ajouter des films et des émissions que vous trouvez à une liste de surveillance.

Google TV a été lancé en premier sur le nouveau Chromecast avec Google TV. Google a confirmé que dautres appareils et téléviseurs Android TV passeront à Google TV à partir de 2021. Actuellement, les seuls téléviseurs qui devraient bénéficier de la mise à jour sont les téléviseurs Sony Android. On sait peu de choses sur les modèles.

Google TV est également en direct pour les utilisateurs de téléphones Android aux États-Unis. Lapplication Google Play Films et TV a été mise à jour le 30 septembre 2020, et elle a été rebaptisée application Google TV. Il vous permet de rechercher quelque chose à regarder, dacheter ou de louer des films et des émissions de télévision, et de gérer votre liste de surveillance.

Consultez le message dannonce de Google pour Google TV pour obtenir plus de détails.

Écrit par Maggie Tillman.