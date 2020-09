Google TV est une nouvelle expérience de divertissement, pas un remplacement pour Android TV

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Google a annoncé Google TV, quil appelle une nouvelle expérience de divertissement. Le nouveau service fait ses débuts sur le Chromecast avec Google TV , ce qui est la première fois que nous avons un aperçu de la nouvelle vision de Google sur la télévision.

Android TV a été lancé en 2014 et est utilisé par certains grands acteurs du marché de la télévision, tels que Sony et Philips, et il sagissait à lorigine daccéder à des applications. Il existe plus de 6500 applications qui fonctionnent sur Android TV, mais en réalité, les expériences télévisuelles ne concernent pas les applications, elles concernent à peu près tous ces services de streaming de base .

Google dit quAndroid TV reste une plate-forme, mais Google TV sera linterface utilisateur et tout est question de découverte de contenu. Plutôt que de simplement vous proposer une ligne de vos services de streaming préférés, il proposera et personnalisera les visuels pour suggérer du contenu à partir de ces services.

Cela vous aidera à reprendre le visionnage du contenu que vous avez regardé précédemment, cela vous proposera du contenu en fonction de ce que vous avez déjà vu et vous pourrez faire des choses comme ajouter des choses à regarder plus tard. Vous pourrez même ajouter des éléments à vos favoris sur votre téléphone pour votre Google TV.

Linterface utilisateur est divisée en onglets dans la partie supérieure, avec un onglet Pour vous proposant du contenu suggéré, en direct, des films, des émissions et des applications fournissant le niveau supérieur de navigation. Vous pourrez également effectuer des recherches, avec une prise en charge complète de l Assistant Google pour la recherche.

Grâce à la prise en charge de Google Assistant (via la télécommande du Chromecast avec Google TV), vous pourrez également accéder aux fonctions de la maison intelligente.

Google TV ne se limitera pas non plus aux nouveaux appareils de Google - la société a déclaré quelle allait être déployée sur les appareils Android TV en 2021, quelle serait sur tous les téléviseurs Android et que Google nous en dirait plus. en 2021.

Le premier exemple disponible, cependant, sera le nouveau Chromecast de Google, où linterface Google TV résout parfaitement ce problème de contrôle de votre Chromecast. Le nouvel appareil est disponible en pré-commande maintenant et coûtera 59,99 £.

Écrit par Chris Hall.