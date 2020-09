Chromecast avec Google TV et télécommande vocale désormais officiels

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Google a officiellement annoncé le Chromecast avec Google TV , son dernier appareil de streaming TV qui souhaite rendre lexpérience Chromecast plus intelligente et plus facile.

Le grand changement est que le nouveau Chromecast sera livré avec une télécommande. Cela signifie que vous navez pas à diffuser tout ce que vous voulez regarder, vous pourrez passer au Chromecast et utiliser la télécommande pour naviguer dans la nouvelle interface utilisateur - Google TV.

Google TV ne remplace pas Android TV , cest une expérience distincte, il sagit donc de «Chromecast avec Google TV». Google la décrit comme une «expérience de divertissement», promettant de proposer des suggestions sur ce quil faut regarder dans vos services de streaming et des recommandations en fonction de ce que vous regardez.

La télécommande fournira non seulement la navigation, mais offrira une assistance vocale via Google Assistant , afin que vous puissiez dire ce que vous voulez regarder, vous pouvez demander des suggestions ou vous pouvez contrôler dautres appareils domestiques intelligents. Comme il sagit de lAssistant Google, vous pouvez également vérifier votre caméra Nest et poser dautres questions à Google.

1/5 Google

La télécommande a des boutons dans Netflix et YouTube, tandis que les services et les applications disponibles seront essentiellement les mêmes que ceux trouvés sur Android TV. Au Royaume-Uni, cela signifie que vous obtiendrez BBC, ITV, My5, mais pas All4. Les principaux services, comme Disney +, seront bien entendu pris en charge.

La diffusion est toujours prise en charge, de sorte que la fonctionnalité offerte par le modèle précédent est toujours là, bien que, étonnamment, il ny ait pas dinterface dapplication pour le service de streaming de jeux de Google Stadia . Google dit que cest quelque chose qui sera ajouté en 2021.

Le Chromecast avec Google TV prendra en charge le contenu 4K HDR à 60 ips, avec des formats tels que Dolby Vision et Dolby Atmos pris en charge lorsquils sont proposés par ces services de streaming. Comme précédemment, le nouveau Chromecast est un dongle simple et mince qui se branche directement sur le port HDMI dun téléviseur et tire son alimentation de lUSB. Il se connectera ensuite au Wi-Fi et vous permettra de vous connecter à votre compte Google et à dautres comptes de service de streaming.

Il y aura un bloc dalimentation accessoire qui offre également une connexion Ethernet, pour ceux qui veulent une connexion câblée plutôt que sans fil.

Cherchant à rivaliser avec Roku et Amazon, le nouveau Chromecast avec Google TV coûtera 59,99 £ au Royaume-Uni et 49,99 $ aux États-Unis et est disponible en précommande à partir daujourdhui, dans la vente au détail générale à partir de la mi-octobre.

écureuil_widget_2709201

Écrit par Chris Hall.