(Pocket-lint) - Ce nest un secret pour personne que Google se prépare à lancer un nouveau Chromecast. La société a non seulement annoncé récemment que lappareil serait dévoilé lors de son prochain événement matériel , mais son nouveau Chromecast a également été divulgué à plusieurs reprises, y compris plus récemment sur Reddit .

Redditor u / fuzztub07 a affirmé avoir acheté un dongle «Chromecast avec Google TV» auprès dun Walmart local pour 50 $. Ils ont publié des images et des vidéos du matériel, de son manuel et de son interface. Ils ont également répondu à des dizaines de questions sur lappareil. Ils ont dit quil exécute une version dAndroid TV (probablement basée sur Android 10), mais quil a été rebaptisé Google TV. Il est livré avec une télécommande, est compatible 4K HDR et peut être couplé avec un casque Bluetooth. Il ny a pas de port Ethernet.

Le nouveau Chromecast avec Google TV prend en charge la diffusion en continu depuis un appareil mobile ou un ordinateur vers votre téléviseur grand écran et offre un accès à une pléthore dapplications et de services de streaming vidéo populaires. De Netflix à HBO Max, tous les grands noms sont disponibles. Il existe même des services de musique disponibles, comme Spotify. Linterface répertorie les catégories de jeux pour les titres qui peuvent également être joués avec une télécommande ou une manette de jeu, mais le service de jeu de Google, Stadia, nest apparemment pas pris en charge.

Il ny a pas de port Ethernet ou de blasters IR intégrés, bien quil prenne en charge HDMI-CEC pour contrôler le téléviseur avec plusieurs comptes dutilisateurs.

Le nouveau Chromecast de Google, qui porte le nom de code Sabrina, devrait être dévoilé le 30 septembre. Découvrez notre tour dhorizon ici.

Écrit par Maggie Tillman.