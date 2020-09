Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Google a déployé Android 11 plus tôt ce mois-ci pour les appareils Pixel, et maintenant, la société a annoncé Android 11 pour les appareils Android TV. La mise à jour logicielle comprend des améliorations des performances et de la confidentialité, une gestion améliorée de la mémoire et plus de nouvelles fonctionnalités uniquement pour les écrans plus grands.

«Nous lavons porté à 11 tout lété, avant le lancement dAndroid 11 sur mobile», a annoncé Google dans un blog des développeurs Android publié le 22 septembre 2020. «Maintenant, juste derrière la sortie mobile, nous lançons Android 11 sur Android TV pour intégrer les dernières fonctionnalités de la plate-forme sur grand écran. "

Android 11 pour Android TV introduit un mode Auto Low Latency, un décodage multimédia à faible latence, ainsi quun nouveau Tuner Framework avec une prise en charge de Media CAS mise à jour et des extensions de limplémentation HAL de HDMI CEC. Google a déclaré quil incluait également une prise en charge étendue de la manette de jeu, un mode de démarrage silencieux pour les mises à jour du système, des invites dinactivité, des touches de réveil configurables par lOEM, une fonctionnalité de cadre mew pour la gestion des voyants système et des boutons de sourdine du microphone physique, etc.

Vous pouvez voir la liste complète des changements d ici .

La mise à jour Android 11 nest pas déployée sur tous les appareils Android TV pour le moment. Il arrive en premier pour un appareil ADT-3 pour les développeurs. Google a déclaré que dautres appareils, tels que le Nvidia Shield, recevront Android 11 au cours des prochains mois.

Pour en savoir plus sur Android 11 pour les appareils mobiles, consultez notre tour dhorizon détaillé de la mise à jour de la plate-forme ici.

Écrit par Maggie Tillman.