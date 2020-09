Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Google prévoit de lancer prochainement un nouveau Chromecast avec une expérience de type Android TV, et la dernière fuite fournit un aperçu plus détaillé du matériel à venir et de sa télécommande.

Pensé pour sappeler Google Chromecast avec Google TV, le lecteur multimédia de streaming de nouvelle génération a de nouveau fait surface via quelques images publiées par WinFuture . Le nouveau Chromecast serait connu sous le nom de Sabrina en interne chez Google. Il sagit dun dongle simple et minimaliste avec une prise HDMI sur un câble court et attaché. Il dispose également dun bouton à larrière, susceptible de réinitialiser lappareil, et dune prise dalimentation. Cette fuite particulière montre également la télécommande incluse.

1/3 winfuture.de

Les fuites précédentes ont représenté une télécommande avec une disposition de boutons différente. Celui-ci, cependant, a un D-Pad en haut avec des boutons pour le dos, lassistant, la maison et la sourdine. YouTube a même son propre raccourci à côté dun bouton Netflix. On peut également voir lalimentation, une bascule de volume et un sélecteur dentrée pour les boutons.

Il semble que le bouton en étoile mappable des anciennes fuites ait été abandonné. Nous saurons avec certitude sil a atteint la conception finale dici la fin du mois, car Google organise un événement le 30 septembre pour annoncer son dernier matériel. Google a même publié un teaser faisant allusion à un nouveau produit Chromecast.

Écrit par Maggie Tillman.