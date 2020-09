Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Il ne faudra pas longtemps avant que le remplacement de Google Chromecast Ultra ne soit annoncé.

Les détaillants américains auraient répertorié "Sabrina" (alias Google Chromecast Ultra 2 ) dans leurs systèmes internes pour une date de sortie du 30 septembre, et avec un prix de vente conseillé inférieur à 50 $.

Target la même répertorié sous le nom de "Google Chromecast avec Google TV, ce qui donne un poids supplémentaire à la spéculation sur un changement de nom Android TV.

Nous avons entendu ce dernier pour la première fois en mai , avec une forte rumeur selon laquelle Android TV changerait de marque, mais cest la première «preuve» qui est apparue.

Artem Russakovskii de la police Android a tweeté que les détails avaient été trouvés dans les systèmes internes de Target. Il a rappelé que Google TV était, en fait, le premier système dexploitation de télévision et de vidéo de lentreprise.

Désormais, le système interne de Target a baissé le prix de Sabrina à 49,99 $ et la renommé "Google Chromecast avec Google TV" (pas Android TV), donnant ainsi accès à la rumeur de mai de @ 9to5Google sur le changement de marque dAndroid TV vers Google TV ( https: // t.co/HV1rfeo4bK ). - Artem Russakovskii (@ArtemR) 12 septembre 2020

Lancé pour la première fois en 2010, Google TV a été remplacé par Android TV en 2014. Maintenant, il semble quil est sur le point de revenir.

Le nouveau Google Chromecast avec Google TV a fui à plusieurs reprises ces derniers mois - principalement sous son nom de code "Sabrina" - et serait un dongle 4K HDR avec prise en charge de Dolby Vision. Ce sera également le premier Chromecast avec une télécommande incluse, car les autres étaient contrôlés via des applications pour smartphone plutôt que via une interface utilisateur à lécran.

Nous espérons en entendre davantage la semaine prochaine.

Écrit par Rik Henderson.