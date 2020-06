Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

Si vous aimez regarder la télévision, vous saurez à quel point il peut parfois être difficile de trouver quelque chose de nouveau à regarder. Il existe maintenant une multitude de services de streaming disponibles dans le monde entier avec toutes sortes démissions disponibles sur Netflix , Disney + , Amazon Prime Video , Google Play et plus encore.

Si vous êtes inscrit à plusieurs services, il peut être difficile de savoir ce qui est disponible où.

Si vous êtes comme nous, vous risquez également de ne pas savoir quoi regarder. Vous avez limpression davoir tout vu et de savoir maintenant quoi regarder ensuite.

La bonne nouvelle, cest quil existe des services pour vous aider.

Fin 2019, Google a annoncé un nouveau service " à surveiller " qui apparaîtrait directement dans les résultats de recherche. Lancé à lorigine aux États-Unis, ce service se déploie désormais plus largement.

Pour des suggestions de visionnement larges, vous pouvez aller directement sur Google et rechercher simplement "ce quil faut regarder ", ce faisant, vous recevrez de nombreuses suggestions démissions et de films.

De là, vous verrez de nombreuses suggestions provenant de divers endroits. Cliquez sur chaque film ou émission et vous pouvez dire à Google si vous lavez déjà regardé, le mettre en signet dans votre liste de surveillance ou cliquer pour acheter et regarder via Google Play Films.

Alternativement, vous verrez une option pour sélectionner les «fournisseurs» - cliquez dessus et vous pouvez choisir les services de streaming auxquels vous êtes abonné. Cela filtrera ensuite la liste des éléments à regarder en fonction de ce à quoi vous avez accès.

Vous pouvez également choisir de parcourir les films et les émissions ou simplement les émissions ou uniquement les films. Vous pouvez également filtrer par genre et même par acteur ou réalisateur en utilisant les options en haut de la page.

Si vous faites tout cela sur un téléphone Android, vous aurez également la possibilité dajouter quoi regarder à votre page daccueil et dy accéder facilement lorsque vous en avez besoin.

Si vous recherchez quelque chose de plus spécifique, modifiez simplement la recherche en fonction de votre humeur. De simples recherches générales comme «films dhorreur des années 80», «meilleurs films à suspense», «quels films de science-fiction dois-je regarder», etc., vous donneront des résultats filtrés et spécifiques en fonction de votre humeur actuelle.

Si vous cherchez à obtenir tous vos films et à afficher des recommandations en un seul endroit, ne cherchez pas plus loin que JustWatch.

Il sagit dun service gratuit que vous pouvez télécharger pour votre appareil iOS ou Android ou lutiliser directement sur le Web .

Vous navez pas besoin dun compte pour utiliser JustWatch, mais en avoir un est bénéfique car vous pouvez enseigner au système ce que vous aimez.

Au premier démarrage, vous êtes invité à sélectionner un certain nombre de films dont vous êtes déjà fan. Ensuite, vous pouvez choisir les services de streaming auxquels vous êtes inscrit. Les recommandations sur ce quil faut regarder sont ensuite personnalisées en conséquence.

Vous êtes ensuite libre de faire défiler les recommandations en fonction de ce qui est populaire, très bien noté ou tendance sur chaque service. Une fois que vous avez regardé quelque chose, vous pouvez lui donner un pouce levé ou baissé, selon ce que vous avez pensé. Si vous aimez quelque chose, vous obtiendrez alors des recommandations basées sur cela aussi, cest-à-dire des émissions similaires à regarder.

Tout simple, très utile. Obtenez votre frénésie.