Nouvelle date de sortie de Google Chromecast Ultra, rumeurs et actualités

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

Chromecast a été initialement annoncé en 2013, cherchant à rendre les téléviseurs intelligents, en se connectant directement au port HDMI et en fournissant une gamme de compétences connectées.

Les versions les plus récentes - le Chromecast Ultra et le Chromecast de troisième génération - ont été annoncées respectivement en 2016 et 2018, mais sont toujours très conformes à cette prémisse originale de connecter votre téléviseur.

Mais il y a des rumeurs selon lesquelles Google envisage de secouer le Chromecast Ultra, avec quelque chose de nouveau dans le pipeline, le nom de code Sabrina. Google pourrait vouloir repositionner cet appareil au sein de la famille Nest , il pourrait donc être appelé Nest Chromecast Ultra, ou quelque chose de similaire.

Voici tout ce que vous devez savoir, basé sur les fuites et les rumeurs jusquà présent.

Du 12 au 14 mai, Google I / O

On a très peu parlé de la date de sortie de cet appareil à venir, mais il serait logique que Google ait prévu de lannoncer lors de Google I / O. Avec cet événement annulé, nous attendons toujours des annonces en mai, mais il est compréhensible que la chronologie ait glissé.

Cependant, avec la nouvelle télécommande passant par divers organismes de réglementation, on pense que le lancement aura lieu bientôt.

Ressemblera au Chromecast de troisième génération

Viendra avec une télécommande

Lexistence dun nouveau Chromecast Ultra, censé porter le nom de code Sabrina, est apparue pour la première fois en mars 2020. Ces détails affirmaient que le nouveau Chromecast serait de conception similaire à lactuel Chromecast de troisième génération, il sagirait donc dun disque rond lisse qui se connecte à votre téléviseur via HDMI.

Il sera également livré avec une télécommande, qui ressemblerait à un croisement entre la télécommande Apple TV et la télécommande Google Daydream. On pense que cette télécommande a traversé la FCC ainsi que dautres organismes de réglementation, suggérant à nouveau que le lancement est plus tôt que tard.

Exécute Android TV / Google TV

Permettra linstallation de lapplication Google Play

Prise en charge 4K HDR

Le nouveau Chromecast Ultra changera radicalement de direction par rapport aux versions précédentes. Jusquà présent, Chromecast nétait quun lien entre votre téléviseur et le contenu en ligne, sappuyant sur un appareil distinct pour le contrôler - votre téléphone ou votre ordinateur portable par exemple.

Si les nouvelles rumeurs sont exactes, le nouveau Chromecast exécutera Android TV - bien que cela puisse à son tour être renommé Google TV. Cela permettra daccéder aux services actuellement ouverts sur Android TV - tels que les installations dapplications de divertissement de Google Play - mais cela signifiera également quil dispose dune interface utilisateur que vous pouvez contrôler avec la télécommande.

Nous nous attendons à ce que le Chromecast supporte toujours la diffusion comme le font les modèles actuels, mais permet un accès plus facile aux services via une télécommande directe. Il est également signalé quil exécutera une nouvelle version dAndroid TV qui élève le contenu en dehors des applications, pour faire de la découverte une expérience plus naturelle, pour mieux rivaliser avec Apple TV et Fire TV dAmazon.

Nous nous attendons toujours à ce que le nouveau Chromecast Ultra prenne en charge tous les formats quil utilise actuellement, mais quil soit globalement un appareil plus puissant.

Voici tous les détails par ordre chronologique pour le nouveau Chromecast Ultra.

Dautres rapports suggèrent que le nouveau Google Chromecast Ultra fonctionnera sur Android TV, offrant une interface utilisateur complète, ce qui en fait un appareil beaucoup plus accessible que les versions précédentes. Il peut également être déplacé vers la marque Nest.

Des rumeurs suggèrent que Google pourrait envisager de bouleverser son offre de télévision , renommant le système Android TV en Google TV à la place.

Une télécommande de Google a été repérée à la FCC , supposée être la télécommande dun nouveau Chromecast Ultra.

Hmmmm ... une télécommande Google pour un appareil inconnu vient de passer par la FCC ... https://t.co/nz0xBG8AtL pic.twitter.com/6gEQ35nR7g - Janko Roettgers (@ jank0) 10 mars 2020

Les rapports de 9to5Google indiquent que Google prévoit un Chromecast Ultra de deuxième génération comprenant une télécommande. La télécommande aura un micro et un bouton Google Assistant, et le nouveau Chromecast fonctionnera également sur Android TV.