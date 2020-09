Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Chromecast a été initialement annoncé en 2013, cherchant à rendre les téléviseurs intelligents, en se branchant directement sur le port HDMI et en fournissant une gamme de compétences connectées.

Les versions les plus récentes - le Chromecast Ultra et le Chromecast de troisième génération - ont été annoncées respectivement en 2016 et 2018, mais elles sont toujours très fidèles à cette prémisse originale de connexion de votre téléviseur.

Mais il y a des rumeurs selon lesquelles Google envisage de secouer le Chromecast Ultra, avec quelque chose de nouveau dans le pipeline, le nom de code Sabrina. Google voudra peut-être repositionner cet appareil dans le cadre de la famille Nest , il peut donc sappeler Nest Chromecast Ultra, ou quelque chose de similaire.

Voici tout ce que vous devez savoir, basé sur les fuites et les rumeurs jusquà présent.

Aucune date de sortie confirmée

Les prix ont fui à 50 $ ou 60 $

On a très peu parlé de la date de sortie de ce prochain appareil, mais il serait logique que Google ait prévu de lannoncer lors de Google I / O. Google a également prévu une émission bêta dAndroid 11 - également annulée - ce qui signifie que nous sommes à court dévénements Google. En gros, on ne sait pas quand cela pourrait être lancé.

Cependant, la nouvelle télécommande passant par divers organismes de réglementation, on pense que le lancement aura lieu bientôt.

En ce qui concerne les prix, les fuites suggéraient initialement quil serait inférieur à 80 $. Celles-ci ont été corroborées récemment, avec des listes chez Walmart, Home Depot et Target plaçant toutes Sabrina à 50 $ ou 60 $.

Il semblerait que lobjectif ici soit de rivaliser avec Roku ou Amazon, ce qui signifie quil devra arriver à un prix inférieur à celui de la version précédente de Chromecast Ultra.

Design ovale en forme de galet

Matériel Amlogic S905X2

Viendra avec une télécommande

Lexistence dun nouveau Chromecast Ultra, dont le nom de code serait Sabrina, est apparu pour la première fois en mars 2020. Ces détails affirmaient que le nouveau Chromecast serait de conception similaire à lactuel Chromecast de troisième génération, ce sera donc un disque rond lisse qui se connecte à votre téléviseur via HDMI.

La conception semble affinée par rapport à litération précédente de la conception, un peu plus en harmonie avec certaines des conceptions matérielles de Google que nous avons vues plus récemment. Nous nous attendons à ce quil soit disponible en rose, blanc et noir en fonction dune vidéo marketing divulguée.

On dit quil sera alimenté par le matériel Amlogic S905X2, courant dans les appareils Android TV.

Il sera également livré avec une télécommande, qui ressemblerait à un croisement entre la télécommande Apple TV et la télécommande Google Daydream. On pense que cette télécommande est passée par la FCC ainsi que par dautres organismes de réglementation, ce qui suggère à nouveau que le lancement est plus tôt que tard.

Une vue de face de la télécommande révèle plus de détails, encore une fois très conforme à la norme pour les appareils de streaming, avec un contrôleur directionnel supérieur et divers boutons de commande sur le corps. Ces boutons révèlent des commandes de style Android, comme vous vous en doutez, y compris un bouton Assistant Google pour le contrôle vocal.

Il y a aussi un bouton étoile - probablement celui que vous pouvez programmer vous-même - et grâce aux détails du code divulgué, nous avons appris quil pourrait également y avoir des boutons YouTube et Netflix sur la télécommande.

Exécutera Android TV / Google TV

Autorisera linstallation de lapplication Google Play

4K HDR, Dolby Vision, HLG

Assistant Google

Contrôle de la maison intelligente

Assistance Stadia

Le nouveau Chromecast Ultra changera radicalement de direction par rapport aux versions précédentes. Jusquà présent, Chromecast nétait quun lien entre votre téléviseur et le contenu en ligne, reposant sur un appareil distinct pour le contrôler - votre téléphone ou votre ordinateur portable par exemple.

Si les nouvelles rumeurs sont exactes, le nouveau Chromecast exécutera Android TV - bien que cela puisse à son tour être rebaptisé Google TV. Cela permettra daccéder aux services actuellement ouverts à Android TV, tels que les installations dapplications de divertissement à partir de Google Play, mais cela signifie également quil dispose dune interface utilisateur que vous pouvez contrôler avec la télécommande.

Les images fuites dune vidéo marketing montrent une nouvelle interface utilisateur pour Android TV sur lappareil, nous pensons donc que cela poussera à une nouvelle orientation basée sur le contenu. Il y a aussi la mention des commandes de la maison intelligente, nous pensons donc quil intégrera les notifications de services comme Nest, un peu comme le Nest Hub .

Grâce à une fuite de code, nous avons également appris quil prend en charge un mode de jeu à faible latence, capable de basculer les téléviseurs prenant en charge la fonction en mode de jeu via HDMI 2.1. Cela pourrait suggérer que Sabrina va prendre en charge Stadia, vous pouvez donc passer directement à la plate-forme de jeu de Google.

Nous prévoyons que le Chromecast prendra toujours en charge la diffusion comme le font les modèles actuels, mais permettra un accès plus facile aux services via une télécommande directe. Il a également annoncé quil exécutera une nouvelle version dAndroid TV qui élèvera le contenu en dehors des applications, pour faire de la découverte une expérience plus naturelle, pour mieux rivaliser avec Apple TV et Fire TV dAmazon.

Nous nous attendons toujours à ce que le nouveau Chromecast Ultra prenne en charge tous les formats quil utilise actuellement, mais quil sagisse dun appareil plus puissant dans lensemble - et il y a une confirmation de la prise en charge de Dolby Vision par les fuites - et ce qui est pris en charge par les fuites matérielles. Nous attendons également un support HLG.

Voici tous les détails par ordre chronologique du nouveau Chromecast Ultra.

Le prix de Sabrina devient un peu plus clair à mesure que les listes apparaissent sur divers sites de vente au détail, indiquant un prix de 50 $ ou 60 $ .

Le nouveau modèle semble être répertorié sur le site Web de la FCC , indiquant quil est finalisé en attendant un lancement complet.

Laperçu pour les développeurs dAndroid 11 pour Android TV a été étonnamment publié par Google et le nouveau logiciel confirme lexistence dun nouveau dongle basé sur Android TV. Une vidéo dans le logiciel montre un appareil de style Sabrina branché à larrière dun téléviseur, bien quil ne soit montré que dans les grandes lignes.

Dautres nouvelles rumeurs suggèrent la prise en charge de Dolby Vision, un mode de jeu à faible latence (pouvant fonctionner avec Stadia) et HDMI 2.1. Il semblerait donc quil sagisse dun concurrent dApple TV ou de Fire TV plutôt que dun simple appareil de diffusion.

Plus de détails sont apparus à partir du code Sabrina , y compris le matériel et la prise en charge dun mode de jeu à faible latence.

Une fuite détaillée nous a donné un bon aperçu de ce à quoi sattendre du prochain appareil de Google, nommé Sabrina .

Dautres rapports ont suggéré que le nouveau Google Chromecast Ultra exécutera Android TV, offrant une interface utilisateur complète, ce qui en fait un appareil beaucoup plus accessible que les versions précédentes. Il pourrait également passer à la marque Nest.

Des rumeurs suggèrent que Google pourrait chercher à remanier son offre TV , en renommant le système Android TV en Google TV à la place.

Une télécommande de Google a été repérée à la FCC , supposée être la télécommande dun nouveau Chromecast Ultra.

Hmmmm ... une télécommande Google pour un appareil inconnu vient de passer par la FCC ... https://t.co/nz0xBG8AtL pic.twitter.com/6gEQ35nR7g - Janko Roettgers (@ jank0) 10 mars 2020

Les rapports de 9to5Google précisent que Google prévoit un Chromecast Ultra de deuxième génération comprenant une télécommande. La télécommande aura un micro et un bouton Assistant Google, et le nouveau Chromecast exécutera également Android TV.

Écrit par Chris Hall. Édité par Max Freeman-Mills.