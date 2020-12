Trucs et astuces Google Chromecast: comment utiliser et configurer Chromecast

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Vous lisez probablement ceci parce que vous possédez un Chromecast mais que vous ne savez pas quoi en faire au-delà de la diffusion de vidéos YouTube ou Netflix de votre appareil sur un téléviseur. Eh bien, Pocket-lint est là pour vous aider.

Vous pouvez utiliser Chromecast pour allumer votre téléviseur par magie, diffuser des vidéos stockées localement sur votre téléviseur, mettre en miroir des sites Web, etc. Si vous souhaitez en savoir plus sur ces fonctionnalités, nous avons détaillé plusieurs conseils qui amélioreront immédiatement votre expérience de diffusion Chromecast.

Bien sûr, le dernier Chromecast offre lexpérience complète de Google TV, avec une télécommande, ce qui signifie un accès facile à toutes vos émissions préférées - mais il fera bien plus que cela.

Vous pouvez allumer simultanément votre téléviseur et votre Chromecast et même passer à la bonne entrée HDMI sans jamais toucher la télécommande de votre téléviseur. Cela est possible car Chromecast prend en charge une technologie commune appelée HDMI-CEC. Bien que la plupart des téléviseurs HD offrent HDMI-CEC, vous devrez peut-être activer la fonction dans les paramètres du téléviseur.

Une fois le CEC activé sur votre téléviseur, vous pourrez tout diffuser depuis votre ordinateur et votre appareil mobile. Votre téléviseur sallumera automatiquement, puis basculera sur lentrée HDMI appropriée pour Chromecast et commencera à diffuser votre contenu.

De la magie, non?

Vous pouvez utiliser des applications telles que RealCloud Player, Plex, Beamer ou Videostream pour diffuser une vidéo enregistrée sur votre ordinateur sur votre téléviseur. Vous pouvez également utiliser un raccourci clavier. Tout dabord, téléchargez la dernière version du navigateur Chrome. Ensuite, ouvrez le navigateur et appuyez simplement sur Ctrl + O (Chromebook et Windows) ou Commande + O (Mac).

Utilisez la fenêtre contextuelle pour sélectionner votre vidéo. Gardez à lesprit que vous pouvez sélectionner des fichiers à partir de votre lecteur local, du lecteur externe connecté et même des emplacements réseau. Après avoir choisi votre fichier, il devrait se charger dans votre navigateur. Vous voudrez aller à licône Cast dans la barre du navigateur et sélectionner votre Chromecast pour commencer instantanément la diffusion.

Nous avons déjà discuté de la façon dont vous pouvez diffuser des vidéos locales stockées sur votre ordinateur, mais cette astuce est légèrement différente: vous pouvez envoyer des photos, de la musique et des vidéos stockées sur votre appareil mobile vers votre téléviseur. La diffusion est prise en charge à partir de nombreuses applications Android, y compris Google Photos, qui vous permettront denvoyer des photos et des vidéos directement sur votre Chromecast.

Vous pouvez également mettre en miroir votre téléphone ou tablette Android sur le téléviseur, ce qui signifie que vous pouvez diffuser tout ce qui se trouve sur votre écran mobile sur grand écran, comme des applications, ou simplement pour faire une démonstration. Sur de nombreux appareils Android, loption de diffusion sera dans le volet Paramètres rapides en haut de lécran, faites simplement glisser votre doigt vers le bas, appuyez sur licône de diffusion et cest parti.

Celui-ci devrait être bien connu des utilisateurs de Chromecast, mais il convient de le mentionner à tous les débutants en lecture: vous pouvez transmettre tout ce que vous regardez dans le navigateur Chrome sur votre téléviseur. Vous devez dabord télécharger la dernière version du navigateur Chrome, puis cliquer sur le menu déroulant en haut à droite avec les trois points verticaux avant de sélectionner Cast dans la liste doptions.

Un petit menu apparaîtra, avec une boîte Sources dans le coin inférieur gauche. Cliquez sur la flèche pour afficher les options de diffusion de longlet de votre navigateur, de votre écran entier, ou choisissez un fichier sur votre ordinateur. Loption de longlet ne reflétera évidemment que ce qui est visible dans longlet de votre navigateur, tandis que loption décran entier reflétera tout lécran de votre ordinateur. Une fois que vous avez fait votre choix, cliquez sur le nom de votre appareil Chromecast pour démarrer la mise en miroir.

Cest une fonctionnalité très pratique pour les présentations.

Cest amusant de diffuser depuis votre ordinateur. Mais vous devez garder la vidéo et les choses différentes en mode plein écran dans le navigateur Chrome à tout moment pour quelles saffichent en plein écran sur votre téléviseur. Ce nest pas si amusant, car cela rend impossible de jouer avec votre ordinateur tout en regardant la télévision.

Heureusement, il existe une solution de contournement. Lors de la diffusion depuis votre navigateur Chrome, appuyez sur Alt + Tab pour changer de tâche. Cela diffusera toujours votre contenu en plein écran ... mais en arrière-plan, vous permettant dutiliser votre ordinateur librement.

Cest stupide qui naméliore pas votre expérience de streaming, mais cela vous fait vous sentir plus cool. Vous pouvez utiliser des Emoji et des symboles de caractères pour changer le nom de votre Chromecast en quelque chose de plus imaginatif. Ouvrez simplement lapplication Google Home et faites défiler jusquà votre appareil Chromecast.

Appuyez sur le rouage des paramètres dans le coin supérieur droit, puis sélectionnez Nom. Appuyez sur la zone de nom et vous pourrez entrer le nouveau nom. Tapez ce que vous voulez et lorsque vous avez terminé, appuyez sur "OK".

Vous pouvez ajouter des emoji en les copiant et en les collant simplement dans le champ du nom de lappareil.

Facebook Live prend en charge la technologie Cast de Google. Cela signifie que vous pouvez envoyer une diffusion Facebook Live à un téléviseur. Assurez-vous simplement que votre appareil mobile et le téléviseur avec Chromecast sont sur le même réseau Wi-Fi.

Ensuite, ouvrez simplement une diffusion Facebook Live et appuyez sur licône Cast qui apparaît à lécran. Cest comme diffuser tout autre contenu depuis votre téléphone, comme une vidéo YouTube, mais cest un flux en direct Facebook.

Avec un peu de savoir-faire, vous pouvez transformer vos haut-parleurs Google Home ou Nest en une manette à commande vocale.

Les haut-parleurs à commande vocale de Google reconnaissent lorsque vous leur demandez de lire des émissions Netflix ou Disney + et avec la configuration appropriée, vous pouvez contrôler votre téléviseur avec votre voix. Vous pourrez demander à son assistant de sauter des épisodes, de suspendre et de reprendre la lecture, dactiver les sous-titres et même de rembobiner ce que vous regardez.

Pour commencer, vous aurez besoin de lun des appareils Nest et de la dernière version de lapplication Google Home. Vous aurez également besoin dun appareil Chromecast branché sur votre téléviseur. Vous aurez alors besoin dun compte Netflix / Disney pour vous connecter à votre Google Home. Dans lapplication Maison, accédez à licône «+» dans le coin supérieur gauche> Vidéos. À partir de là, associez votre compte Netflix / Disney à votre compte Google.

Noubliez pas que vous pouvez également faire tout cela avec des vidéos YouTube. Tout ce que vous avez à faire est de vous connecter à votre compte YouTube via lapplication Google Home. Une fois que vous êtes prêt, vous pouvez commencer à contrôler Netflix ou YouTube à laide de votre Google Home. Vous pouvez dire des choses comme "OK Google, mets House of Cards à partir de Netflix sur mon téléviseur" ou "OK Google, met en pause Stranger Things sur mon téléviseur" ou "Fais jouer les vidéos John Oliver de YouTube sur mon téléviseur".

Chromecast nécessite une connexion Wi-Fi solide. Google dispose dun adaptateur Ethernet pour Chromecast Ultra ou Chromecast avec Google TV, ce qui pourrait valoir la peine dêtre pris en compte si vous avez un signal Wi-Fi faible. Ladaptateur ressemble au cordon dalimentation du Chromecast, mais lextrémité de la fiche dispose dun petit port Ethernet pour connecter un câble Ethernet. Vous pouvez le trouver sur le Google Store.

Assurez-vous simplement que le câble Ethernet est également connecté à votre modem, puis branchez lextrémité USB de ladaptateur sur le Chromecast, puis connectez le Chromecast au port HDMI de votre téléviseur.

Vous pouvez utiliser vos propres photos - ou vous pouvez choisir parmi les images de sélection de Google - pour changer larrière-plan de votre Chromecast. Dans lapplication Google Home, sélectionnez le Chromecast que vous souhaitez personnaliser, puis appuyez sur le menu des paramètres dans le coin supérieur droit. À partir de là, sélectionnez Mode ambiant. Vous pouvez choisir des albums à partir de Google Photos, dalbums Facebook ou de Flickr.

Vous pouvez autoriser les invités à utiliser Chromecast sans leur donner accès à votre Wi-Fi. Mettez simplement votre Chromecast en mode Invité dans les paramètres de lappareil, et toute personne disposant de lapplication compatible Cast peut diffuser une fois que loption apparaît sur son appareil (si elle se trouve à moins de 6 mètres du Chromecast).

Vous naurez peut-être jamais besoin dutiliser cette astuce, mais il est néanmoins pratique de le savoir: au cas où votre Chromecast développe un problème où il ne fonctionne pas ou ne fonctionne pas correctement, vous pouvez rétablir les paramètres dusine de lappareil .

Accédez simplement au menu Paramètres de lapplication Chromecast sur votre PC, Mac ou appareil mobile, puis ouvrez le menu déroulant en haut à droite et sélectionnez Réinitialisation dusine. Facile. Vous pouvez également restaurer les paramètres dusine en maintenant le bouton du Chromecast enfoncé pendant 25 secondes.

