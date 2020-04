Conseils et astuces Google Chromecast : Comment utiliser et configurer Chromecast

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

Vous lisez probablement ceci parce que vous possédez un Chromecast mais que vous ne savez pas quoi en faire au-delà de la diffusion YouTube ou VidéosNetflix de votre appareil à un téléviseur. Eh bien, la peluche de poche est là pour aider.

Vous pouvez utiliser Chromecast pour allumer par magie votre téléviseur, jouer à des jeux contrôlés par des mouvements, diffuser des vidéos stockées localement sur votre téléviseur, mettre en miroir des sites Web, etc. Si vous souhaitez en savoir plus sur ces fonctionnalités, nous avons détaillé plusieurs conseils qui amélioreront immédiatement votre expérience de streaming Chromecast.

Vous pouvez allumer simultanément votre téléviseur et votre Chromecast et même passer à l'entrée HDMI correcte sans jamais toucher votre télécommande. Ceci est possible car Chromecast prend en charge une technologie commune appelée HDMI-CEC. Bien que la plupart des téléviseurs HD offrent HDMI-CEC, vous devrez peut-être activer cette fonctionnalité dans les paramètres TV.

Une fois le CEC activé sur votre téléviseur, vous pourrez diffuser n'importe quoi à partir de votre ordinateur et de votre appareil mobile. Votre téléviseur s'allume automatiquement, puis passe à l'entrée HDMI appropriée pour Chromecast et commence à diffuser votre contenu en continu.

Magie, c'est ça ?

Vous pouvez utiliser des applications telles que RealCloud Player, Plex, Beamer ou Videostream pour diffuser des vidéos enregistrées sur votre ordinateur sur votre téléviseur. Vous pouvez également utiliser un raccourci clavier. Tout d'abord, téléchargez la dernière version du navigateur Chrome. Ensuite, ouvrez le navigateur et appuyez simplement sur Ctrl+O (Chromebook et Windows) ou Commande+O (Mac).

Utilisez la fenêtre contextuelle pour sélectionner votre vidéo. Gardez à l'esprit que vous pouvez sélectionner des fichiers à partir de votre disque local, disque externe connecté et même des emplacements réseau. Après avoir choisi votre fichier, il devrait se charger dans votre navigateur. Vous devez accéder à l'icône Cast dans la barre du navigateur et sélectionner votre Chromecast pour commencer instantanément la diffusion en continu.

Nous avons déjà discuté de la façon dont vous pouvez diffuser des vidéos locales stockées sur votre ordinateur, mais cette astuce est légèrement différente : vous pouvez envoyer des photos, de la musique et des vidéos stockées sur votre appareil mobile à votre téléviseur. Tout ce que vous avez à faire est de télécharger une application sur votre smartphone ou tablette Android qui vous permet de le faire, comme AllCast.

Vous pouvez également mettre en miroir votre téléphone ou tablette Android sur le téléviseur, ce qui signifie que vous pouvez diffuser tout ce qui se trouve sur l'écran de votre mobile sur le grand écran, comme des applications ou des photos. Pour ce faire, ouvrez l'application Google Home > Choisissez l'appareil sur lequel vous souhaitez diffuser votre écran > Appuyez sur Cast My Screen > Cast Screen.

Celui-ci devrait être bien connu parmi les utilisateurs de Chromecast, mais il vaut la peine de le mentionner à tous les débutants qui lisent : Vous pouvez téléporter tout ce que vous regardez dans le navigateur Chrome sur votre téléviseur. Vous devez d'abord télécharger la dernière version du navigateur Chrome, puis cliquer sur le menu déroulant en haut à droite avec les trois points verticaux avant de sélectionner Cast dans la liste des options.

Un petit menu apparaît, avec une zone Sources dans le coin inférieur gauche. Cliquez sur la flèche pour afficher les options de diffusion de l'onglet de votre navigateur, de votre écran entier, ou choisissez un fichier de votre ordinateur. L'option d'onglet ne reflétera évidemment que ce qui est visible dans l'onglet de votre navigateur, tandis que l'option d'écran entier reflétera l'ensemble de l'écran de votre ordinateur. Une fois que vous avez fait votre choix, cliquez sur le nom de votre appareil Chromecast pour commencer la mise en miroir.

C' est une fonctionnalité très pratique pour les présentations.

Il est amusant de lancer à partir de votre ordinateur. Mais vous devez garder la vidéo et différentes choses en mode plein écran dans le navigateur Chrome à tout moment pour qu'elle s'affiche en plein écran sur votre téléviseur. Ce n'est pas si amusant, car il rend impossible de jouer avec votre ordinateur tout en regardant la télévision.

Heureusement, il existe une solution de contournement. Lorsque vous diffusez depuis votre navigateur Chrome, appuyez sur Alt+Tab pour changer de tâche. Cela continuera à diffuser votre contenu en plein écran... mais en arrière-plan, vous permettant d'utiliser votre ordinateur librement.

C' est un stupide qui n'améliore pas votre expérience de streaming, mais cela vous fait sentir plus frais. Vous pouvez utiliser les symboles Emoji et les symboles de caractères pour changer le nom de votre Chromecast en quelque chose de plus imaginatif. Il vous suffit d'ouvrir l'application Google Home et de faire défiler l'écran jusqu'à votre appareil Chromecast.

Appuyez sur le rouage des paramètres dans le coin supérieur droit, puis sélectionnez Nom. Appuyez sur la zone de nom et vous pourrez entrer le nouveau nom. Tapez ce que vous voulez et lorsque vous avez terminé, appuyez sur « OK ».

Vous pouvez ajouter des emoji en les copiant simplement et en les collant dans le champ du nom de l'appareil.

Vous pouvez jouer à des jeux contrôlés par le mouvement à l'aide de votre smartphone et de Chromecast. Ne vous attendez pas à jouer à Halo ou quelque chose comme ça, car il s'agit de Chrome Experiments. Cependant, de nombreux jeux prennent en charge la fonctionnalité multijoueur. Un exemple de titre est Super Sync Sportsde Google.

Accédez à Super Sync Sports dans votre navigateur Chrome, puis passez la page de votre ordinateur sur votre téléviseur et synchronisez votre appareil Android sur votre ordinateur. À partir de là, suivez les instructions du jeu à l'écran. Vous pourrez agiter, glisser et balancer votre smartphone pour contrôler le jeu.

Facebook Live offre un support pour la technologie Cast de Google. Cela signifie que vous pouvez envoyer une diffusion Facebook Live à un téléviseur. Assurez-vous simplement que votre appareil mobile et le téléviseur avec Chromecast sont sur le même réseau Wi-Fi.

Ensuite, ouvrez simplement une diffusion Facebook Live et appuyez sur l'icône Cast qui apparaît à l'écran. C'est comme diffuser n'importe quel autre contenu de votre téléphone, comme une vidéo YouTube, mais c'est un flux Facebook en direct.

Avec un peu de savoir-faire, vous pouvez transformer vos enceintes Google Home ou Nest en une manette à activation vocale.

Les haut-parleurs à activation vocale de Google reconnaîtront lorsque vous leur demandez de lire des émissions Netflix et, avec la configuration appropriée, vous pouvez contrôler votre téléviseur avec votre voix. Vous serez en mesure de demander à son assistant de sauter les épisodes, de mettre en pause et de reprendre la lecture, d'activer les légendes et même de rembobiner ce que vous regardez.

Pour commencer, vous aurez besoin de l'un des appareils Google Home et de la dernière version de l'application Google Home. Vous aurez également besoin d'un appareil Chromecast branché sur votre téléviseur. Vous aurez alors besoin d'un compte Netflix pour accéder à votre Google Home. Dans l'application Accueil, accédez à l'icône « + » dans le coin supérieur gauche > Vidéos et photos. À partir de là, associez votre compte Netflix à votre compte Google.

Gardez à l'esprit que vous pouvez également faire tout cela avec des vidéos YouTube. Il vous suffit de vous connecter à votre compte YouTube via l'application Google Home. Une fois que vous êtes prêt, vous pouvez commencer à contrôler Netflix ou YouTube à l'aide de votre Google Home. Vous pouvez dire des choses comme « OK Google, jouer House of Cards de Netflix sur ma télé » ou « OK Google, mettre en pause Stranger Things sur ma télé » ou « Lire des vidéos de John Oliver de YouTube sur ma télé ».

Chromecast nécessite une connexion Wi-Fi forte. Google a un adaptateur Ethernet de 15$pour Chromecastqui pourrait être intéressant d'envisager si vous avez un signal Wi-Fi faible. L'adaptateur ressemble au cordon d'alimentation Chromecast, mais l'extrémité de la fiche dispose d'un petit port Ethernet pour connecter un câble Ethernet.

Assurez-vous simplement que le câble Ethernet est également connecté à votre modem, puis branchez l'extrémité USB de l'adaptateur dans le Chromecast et connectez le Chromecast au port HDMI de votre téléviseur.

Vous pouvez utiliser vos propres photos - ou choisir parmi les images de sélection de Google - pour modifier votre arrière-plan Chromecast. Dans l'application Google Home, sélectionnez le Chromecast que vous souhaitez personnaliser, puis appuyez sur le menu des paramètres dans l'angle supérieur droit. À partir de là, sélectionnez Paramètres de toile de fond. Vous pouvez choisir une photo à partir de Google Photos, albums Facebook ou Flickr, ou choisir d'afficher des nouvelles, des images satellite, etc.

Vous pouvez laisser les clients utiliser Chromecast sans leur donner accès à votre Wi-Fi. Il suffit de passer votre Chromecast en mode invité dans les paramètres de l'appareil, et toute personne disposant de l'application Cast peut lancer une fois que l'option apparaît sur son appareil (s'il se trouve à moins de 25 pieds du Chromecast).

Vous n'aurez peut-être jamais besoin d'utiliser cette astuce, mais c'est pratique de le savoir : au cas où votre Chromecast développe un problème où il ne fonctionne pas ou ne fonctionne pas correctement, vous pouvez rétablir l'appareil en usine paramètres.

Il vous suffit d'accéder au menu Paramètres de l'application Chromecast sur votre PC, Mac ou appareil mobile, puis d'ouvrir le menu déroulant en haut à droite et de sélectionner Réinitialiser l'usine. Simple. Vous pouvez également restaurer les paramètres d'usine en maintenant enfoncé le bouton du Chromecast pendant 25 secondes.

Si vous rejoignez le programme Chromecast Preview, vous obtiendrez les dernières fonctionnalités de Chromecast avant qu'elles ne soient diffusées au public. Google a dit que le programme n'est pas une bêta. C'est un aperçu des fonctionnalités stables. Pour vous inscrire, ouvrez l'application Google Cast sur Android ou iOS, puis appuyez sur Appareils et sélectionnez celle que vous souhaitez utiliser pour le programme. À partir de là, sélectionnez Paramètres de l'appareil, puis Aperçu du programme.

Utilisez le curseur pour sélectionner si vous souhaitez recevoir des notifications par e-mail des mises à jour au fur et à mesure qu'elles sont envoyées sur votre appareil Chromecast. Lorsque vous avez terminé, sélectionnez Joindre au programme et appuyez sur OK.

Et c'est tout. Faites-nous savoir dans les commentaires si nous avons manqué des astuces.