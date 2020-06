Quest-ce que Google Chromecast et pourquoi devriez-vous vous en soucier?

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

Google Chromecast est un appareil et un système que vous pouvez utiliser pour envoyer des objets dun appareil à un autre.

Il est facile à comprendre, à configurer et à utiliser. Avec lui, vous pouvez envoyer une vidéo YouTube sur votre téléphone à un téléviseur ou envoyer un site Web sur votre ordinateur à votre téléviseur. Et ce ne sont que deux des possibilités.

Pour vous aider à savoir ce quest Google Chromecast, comment il fonctionne et ce que vous pouvez en faire, nous avons expliqué tout ce que vous devez savoir sur le dongle HDMI abordable.

Chromecast est un dongle pour votre téléviseur, se connectant au port HDMI du téléviseur pour ajouter des fonctions intelligentes à votre téléviseur, comme le streaming Netflix, par exemple. Le Chromecast se connecte à votre réseau domestique et peut ensuite être contrôlé avec votre smartphone. Cela vous permettra douvrir une application de divertissement sur votre téléphone et - via Chromecast - de lire du contenu sur votre téléviseur.

Plus important encore, il utilise le protocole Google Cast pour obtenir ce contenu sur votre téléviseur, il doit donc y avoir un support de la source que vous utilisez - des services comme Netflix, Amazon Prime Video, YouTube, Chrome (le navigateur), Android et bien dautres support support Google Cast.

Google a lancé le premier Chromecast en 2013, la mis à jour en 2015 avec le Chromecast 2, puis à nouveau en 2018 avec le Chromecast de troisième génération. Bien quils prennent tous en charge le contenu Full HD, ces modèles de Chromecast sont progressivement devenus plus rapides, avec un Wi-Fi plus puissant pour mieux maintenir une connexion.

En 2016, Google a présenté le Chromecast Ultra , qui fonctionne de manière identique à ses prédécesseurs mais offre la possibilité de diffuser des flux 4K. Chromecast Ultra prend également en charge la connectivité Ethernet ainsi que la connectivité Wi-Fi, pour vous assurer davoir une connexion suffisamment bonne pour les flux les plus exigeants. Chromecast Ultra est toujours utilisé, car cest lappareil pour mettre Google Stadia sur votre téléviseur .

Il y a des rumeurs selon lesquelles Google lancerait un nouvel appareil Chromecast légèrement différent. Du nom de code "Sabrina", il est également appelé Chromecast Ultra 2, car il prend en charge les normes 4K HDR que lUltra dorigine fait.

Google a également proposé le Chromecast Audio . Contrairement aux trois autres Chromecasts, il ne prend pas en charge la vidéo, mais laudio vous permet de «diffuser» sans fil sur des haut-parleurs et de vous connecter via une connexion de 3,5 mm, bien que cette version ne soit pas largement disponible - principalement parce que la diffusion audio est largement prise en charge par des haut-parleurs intelligents. .

La chose importante à réaliser à propos de la diffusion est quil ne sagit pas denvoyer le contenu de votre téléphone au dongle Chromecast. Dans la grande majorité des cas, tout ce que vous faites, cest dutiliser votre téléphone pour indiquer à lappareil Chromecast le contenu à lire en le pointant vers la source. Chromecast utilise ensuite sa propre connexion pour récupérer ce flux de la meilleure qualité possible.

Cela signifie que si vous connectez un Chromecast Ultra à un téléviseur 4K, par exemple, il lira du contenu 4K que vous ne pouvez pas afficher sur votre téléphone.

Cependant, si vous mettez en miroir votre téléphone sur le téléviseur ou que vous consultez un site Web, vous envoyez cela directement depuis votre téléphone ou votre ordinateur directement au Chromecast et les deux doivent rester connectés. Cest le cas si vous placez lécran de votre appareil Android, un onglet depuis Chrome ou votre bureau Chromebook.

Pour que le Chromecast fonctionne, vous devez le brancher sur une entrée HDMI sur un téléviseur / écran, ainsi que le connecter à une alimentation. Sur Chromecast, il peut sagir dune prise USB à larrière de votre téléviseur. Pour Chromecast Ultra, il doit sagir dune prise murale, ou il ny a pas assez dénergie pour quil fonctionne.

Vous avez également besoin dun appareil Android ou iOS compatible avec la dernière version de lapplication - désormais appelée Google Home - installée, ou vous avez besoin dun ordinateur Windows, Mac ou Chromebook compatible avec la dernière version du navigateur Chrome installée. Lapplication Google Home est la même application que vous utilisez pour contrôler dautres matériels Google, comme Nest Hub, et pour configurer la fonction de maison intelligente à contrôler via votre téléphone.

Il est important que votre Chromecast et votre appareil ou ordinateur soient connectés au même réseau Wi-Fi. Sinon, vous ne pouvez pas caster sur votre téléviseur.

La configuration de Chromecast est vraiment simple. Le processus consiste à brancher votre Chromecast sur le port HDMI de votre téléviseur et à une source dalimentation (via USB sur votre téléviseur ou sur une prise murale), puis à installer lapplication mobile Google Home sur votre appareil mobile pour commencer le processus de configuration et à suivre la configuration de lapplication. instructions.

Lapplication trouvera automatiquement votre Chromecast et vous invitera à le connecter au même réseau Wi-Fi connecté à votre appareil mobile.

Vous pouvez également configurer Chromecast pour quil fonctionne avec votre ordinateur. Installez simplement le navigateur Chrome sur lordinateur, puis accédez à chromecast.com/setup à partir du navigateur pour configurer Chromecast (ou vous pouvez rapidement installer lextension Google Cast).

Avec Chromecast, vous pouvez diffuser des films, des émissions de télévision et des photos à partir dapplications compatibles Cast sur les smartphones et tablettes Android, les iPhones et les iPads. Vous pouvez également caster des sites ou des onglets entiers à partir du navigateur Chrome sur les ordinateurs Windows, Mac et Chromebooks. Pour gérer votre Chromecast, utilisez lapplication Google Home ou lextension de navigateur Google Cast.

Surtout, il ny a pas dinterface utilisateur et aucune télécommande requise - tout le contrôle vient de votre téléphone ou ordinateur.

Vous pouvez également diffuser votre écran Android sur votre téléviseur, ou à partir dapplications particulières sur votre téléphone, sur votre Chromecast, pour partager de la musique ou des photos, par exemple.

Tout ce que vous avez à faire - une fois que vous avez configuré Chromecast - est dappuyer sur le bouton Diffuser à partir dune application compatible Cast telle que YouTube, et le contenu apparaîtra instantanément sur votre grand téléviseur.

À partir du navigateur Chrome sur votre ordinateur, vous pouvez également appuyer sur le bouton Diffuser dans un lecteur vidéo comme YouTube. Vous trouverez également le bouton Diffuser dans votre navigateur Chrome.

Une fois que vous diffusez, rappelez-vous que toutes les commandes viennent alors de votre téléphone - pour que vous souhaitiez jouer ou mettre en pause ou sauter, vous le faites sur votre téléphone.

La diffusion sur votre téléviseur est un moyen simple de profiter de vos applications mobiles sur un grand écran. Vous pouvez utiliser votre appareil mobile ou votre tablette comme télécommande et tout contrôler, de la lecture au volume.

Dans lapplication Google Home, vous pouvez appuyer sur Quoi de neuf pour parcourir le contenu des applications compatibles Cast que vous avez déjà installées. Vous pouvez également appuyer sur Obtenir des applications pour trouver les applications compatibles Cast que vous navez pas encore installées.

Certaines des grandes applications incluent:

Netflix

Amazon Video

Spotify

HBO Now

Hulu

Oiseaux en colère avec des amis

Regarder ESPN

Google Photos

Youtube

PBS Kids

Tic

Pandora

BBC iPlayer

et des milliers dautres

Il existe de nombreuses options de divertissement pour la diffusion, mais lutilisation de Chromecast pour partager vos photos depuis votre téléphone est vraiment une option.

Certains sites Web sont compatibles avec Cast. Actuellement, YouTube, Netflix, Google Play Films, Google Play Musique et bien plus sont compatibles avec Cast, et Google a déclaré quil en ajoutait de nouveaux tout le temps. Vous saurez si un site Web est compatible avec Cast lorsque vous voyez le bouton Cast sur le site Web dans le lecteur vidéo. Pour les sites qui ne sont pas compatibles avec Google Cast, vous pouvez utiliser lextension Cast pour afficher le contenu sur votre téléviseur.

Chromecast est génial, mais il peut souffrir de certains problèmes. Voici la ventilation principale:

Le Chromecast nest pas répertorié comme option de diffusion: si vous ne voyez pas votre Chromecast, essayez de le redémarrer. Il est probable quil nest pas connecté au réseau et le redémarrer le fera se reconnecter au réseau.

Le Chromecast ne se connecte pas à votre Wi-Fi: si votre Chromecast ne se connecte pas du tout, il peut avoir du mal à trouver une connexion. La meilleure chose que vous puissiez faire est de rapprocher le Chromecast de votre routeur Wi-Fi - peut-être sur un autre téléviseur. Ensuite, vous pouvez le connecter et vous assurer que le logiciel est mis à jour, etc. Alternativement, vous pourriez avoir besoin dun booster Wi-Fi.

Votre téléphone ne propose pas de diffusion depuis une application compatible: vous devez localiser licône dans lapplication que vous souhaitez diffuser (normalement en haut à droite dans lapplication ou la vidéo) pour lancer la diffusion. Si vous ne le trouvez pas et que vous utilisez une application qui prend en charge la diffusion, comme Netflix, il est probable que votre téléphone nest pas connecté au réseau ou que le Chromecast est hors ligne. Si votre téléphone ne détecte rien sur quoi diffuser, il ne proposera pas dicône.

Vous ne pouvez pas contrôler la diffusion une fois que vous avez commencé: cela peut être un problème: vous commencez à diffuser, puis à un moment donné pendant lémission, votre téléphone cesse de vous offrir le contrôle. Si vous regardez Netflix, par exemple, vous ne pouvez pas arrêter la distribution et cela se répercutera sur quelques épisodes supplémentaires. Essayez de redémarrer votre téléphone - ou essayez de chercher sur un autre appareil Android, ce qui pourrait indiquer que quelque chose est en cours de diffusion. Si tout le reste échoue, vous devrez peut-être simplement éteindre votre Chromecast.

La qualité du Chromecast est mauvaise: le Chromecast lit automatiquement la meilleure qualité quil peut obtenir du flux. Sil semble en bloc, cest probablement parce que votre connexion réseau nest pas excellente. Assurez-vous également que les paramètres HDMI de votre téléviseur sont corrects pour la qualité que vous essayez de diffuser.