(Pocket-lint) - Le lecteur PBS America est désormais disponible au Royaume-Uni, dans le cadre de la gamme de services de télévision à la demande gratuits Freeview Play.

Il est actuellement déployé sur tous les téléviseurs et appareils compatibles avec Freeview Play et propose des programmes documentaires, factuels et artistiques en streaming.

Il comprend des contenus comme Frontline et les nombreuses séries sur l'histoire américaine du célèbre cinéaste Ken Burns.

"Nous sommes ravis d'être le partenaire de lancement de PBS America au Royaume-Uni", a déclaré le directeur commercial de Freeview Play, Deep Halder.

"Nous accueillons désormais onze lecteurs à la demande, avec plus de 95 % des programmes les plus regardés au Royaume-Uni, ainsi que de nouveaux titres exclusifs, le tout gratuitement. Il n'y a jamais eu de meilleur moment pour devenir un téléspectateur Freeview Play."

Freeview Play permet également d'accéder à des contenus à la demande et de rattrapage via BBC iPlayer, ITV Hub, All 4, My5, UKTV Play, CBS Catchup Channels UK, Legend, STV Player, POP Player et BBC Sounds. Vous pouvez cliquer en arrière dans le guide électronique des programmes Freeview sur votre téléviseur et commencer les émissions que vous avez peut-être manquées.

Vous pouvez également accéder à ces services via l'interface Explore Freeview Play sur la chaîne 100.

Ce service est disponible sur de nombreux téléviseurs numériques et décodeurs de télévision en clair au Royaume-Uni. Vous pouvez vérifier si votre appareil est inclus dans la liste des fabricants dans la liste des produits de Freeview.

Écrit par Rik Henderson.