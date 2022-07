Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - L'application Explore Freeview Play pour les téléviseurs intelligents a été mise à jour avec un nouveau look, une section supplémentaire pour les coffrets et des genres de recommandations plus nombreux.

Il est également possible de créer des listes de souhaits dans une nouvelle zone "Mes émissions".

Le nouveau design remplace le fond blanc par un thème plus sombre, et l'imagerie a été élargie pour mieux mettre en valeur le contenu.

Une section dédiée aux coffrets a été ajoutée et peut être consultée via la barre de menu en haut de l'écran. Vous y trouverez des séries complètes à regarder en boucle, provenant de tous les partenaires de Freeview, notamment BBC iPlayer, ITV Hub, All 4, My5 et UKTV Play. En regroupant les coffrets au même endroit, il est plus facile de trouver les émissions et les saisons que vous voulez regarder sans avoir à aller dans chaque application individuellement.

Les outils de recherche et de recommandation de Freeview ont également été améliorés dans Explore Freeview Play. Vous obtenez désormais des recommandations d'émissions dans plusieurs genres supplémentaires, notamment la cuisine, la musique et les arts, les sciences et la nature, et l'histoire. Elles s'ajoutent aux recommandations existantes en matière de comédie, de drame, de divertissement, etc.

"Nous évoluons en permanence et ajoutons de nouvelles fonctionnalités gratuites afin d'offrir une excellente valeur ajoutée aux consommateurs", a déclaré Owen Jenkinson de Freeview Play.

Explore Freeview Play est facilement accessible via le canal 100 sur les téléviseurs intelligents compatibles avec Freeview Play.

Écrit par Rik Henderson.