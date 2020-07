Quest-ce que Freeview Play et comment puis-je lobtenir?

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

Freeview Play est Freeview, mais pas comme vous le savez.

Comme YouView / BT TV, Freeview englobe le contenu en ligne aux côtés de la télévision linéaire. Il y a maintenant également une application Freeview Play qui propose la télévision à la demande directement dans son guide électronique des programmes, de sorte que vous navez pas à parcourir les applications de rattrapage individuelles.

Pour vous aider à comprendre ce que propose Freeview Play et quand et où vous pouvez le voir, nous avons rassemblé ce guide rapide et pratique.

Basic Freeview est loffre de télévision numérique gratuite pour la grande majorité des téléviseurs britanniques et un nombre tout aussi important de décodeurs. Il propose de nombreuses chaînes de définition standard, des chaînes HD et Freeview + en tant que norme pour lenregistrement vidéo personnel.

Freeview Play ajoute des services connectés au mixage afin que, dans lEPG, vous puissiez faire défiler les sept derniers jours de programmation et sélectionner des émissions à regarder en streaming sur Internet que vous auriez pu manquer.

La technologie est un standard ouvert, ce qui signifie que les fabricants peuvent habiller lexpérience comme ils le souhaitent, tant quils respectent les normes convenues: la marque Freeview Play doit rester importante, par exemple.

Freeview a des partenariats avec un certain nombre de fabricants de matériel, y compris ceux qui fabriquent des téléviseurs et des décodeurs. Les fabricants incluent Panasonic, LG, Philips, Sony, Toshiba, Manhattan et Hisense.

Vous pouvez voir une liste complète des appareils compatibles avec Freeview Play publiés jusquici ici

Il ny a aucun coût associé à Freeview Play au-delà de ce quil en coûte pour acheter léquipement. Contrairement à Sky ou Virgin Media, il ny a pas dabonnement, car tout est gratuit à diffuser ou gratuit à rattraper.

Freeview Play offre un accès intégré aux principaux services de rattrapage TV britannique: BBC iPlayer, ITV Hub, All 4, Demand 5 et lapplication UK TV Play. UK TV vous permet de rattraper votre retard sur les programmes de Dave, Yesterday, Really et Drama. Il y a aussi du contenu de rattrapage des chaînes britanniques de CBS, y compris CBS Reality.

Freeview Play propose 20000 heures de contenu TV de rattrapage gratuit (sans la télévision en direct) selon lorganisation derrière elle qui dit également quAmazon Prime propose près de 22600 heures et Now TV 12600 heures.

Et cela sajoute à la liste standard de chaînes Freeview - il y a maintenant 70 chaînes de télévision, 15 chaînes HD sans frais et plus de 25 stations de radio disponibles sur la plate-forme.

Freeview Play ne propose pas dapplications de streaming distinctes telles que Netflix ou Amazon Prime Video. Le contenu connecté proposé ne concerne que les chaînes de la gamme Freeview.

Cependant, rien nempêche également les fabricants dinclure des services supplémentaires dans leurs propres plates-formes intelligentes, ce qui permet une certaine différenciation entre ceux qui fournissent le matériel.

Par exemple, Humax inclut Netflix sur ses boîtiers Freeview Play, tandis que les téléviseurs adoptant Freeview Play offriront de nombreux autres services Smart TV en dehors de lexpérience Freeview Play. LG, par exemple, dispose de la plate-forme webOS smart TV complète aux côtés des fonctions Freeview Play.

Freeview Explore est un service qui vous offre le meilleur contenu quotidien des chaînes à la demande disponibles sur Freeview Play. Il a son propre onglet dans le menu principal de Freeview Play et divise le contenu recommandé en 10 catégories.

Le contenu nest pas basé sur vos habitudes de visionnage, mais est plutôt déterminé par les diffuseurs eux-mêmes, vous êtes donc plus susceptible de trouver du contenu de niche.

Freeview dispose désormais dune application mobile vous permettant de diffuser en direct depuis la BBC, ITV et Channel 4 et daccéder au contenu à la demande depuis BBC iPlayer, ITV Hub, All 4, My5 et UKTV Play. Lapplication na pas dabonnement, vous pouvez donc lutiliser même si vous navez pas de décodeur ou de télévision Freeview Play.

De nouvelles fonctionnalités arrivent sur lapplication, y compris Planifier ma semaine, vous permettant de gérer votre propre liste de surveillance personnelle, une section récemment consultée et une recherche rapide des chaînes préférées.

Pour les malvoyants et les malentendants. Freeview Play déploie également un guide TV accessible plus tard en 2020 via le canal 555. Il comprendra la synthèse vocale, lagrandissement de lécran et le filtrage de contenu en plus dune interface utilisateur à contraste élevé si nécessaire.

