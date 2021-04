Vous pouvez maintenant zoomer sur Portal TV

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Zoom est maintenant disponible sur Portal TV de Facebook, vous pouvez donc parler à lapplication dappel vidéo très populaire dans le confort de votre canapé.

Il a déjà été introduit sur dautres appareils du portail Facebook , y compris loriginal, Portal + et Portal Mini en octobre de lannée dernière. Maintenant, lappareil qui se connecte à votre télé peut également passer des appels Zoom.

GoToMeeting a également été ajouté, de sorte que ceux qui lutilisent tout en travaillant à la maison peuvent désormais utiliser le service sur un écran plus grand.

Bien sûr, certains préfèrent continuer à utiliser le service dappel vidéo de Facebook via leur appareil Portal TV, et cest très bien. En ajoutant Zoom cependant, il offre un choix afin que vous puissiez rester connecté avec vos amis, votre famille ou vos collègues sur plusieurs plates-formes sans avoir besoin de plusieurs appareils.

Facebook a également ajouté Netflix à lappareil lannée dernière. Espérons que dautres applications suivront bientôt.

Le Portal TV dispose dune caméra intelligente alimentée par lIA qui effectue un panoramique et un zoom automatiquement lorsque vous vous déplacez dans la pièce. Il dispose également dune configuration multi-microphone pour que les appels soient clairs et sans distorsion (en fonction de la bande passante Internet).

Il se branche sur un téléviseur via HDMI et est également livré avec une suite de livres dhistoires interactifs adaptés aux enfants.Vous pouvez en savoir plus dans notre revue complète ici .

Écrit par Rik Henderson.