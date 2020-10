Le portail Facebook obtient Netflix et Zoom

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Facebook a ajouté la prise en charge de Netflix à son appareil Portal TV, avec lapplication dappel vidéo Zoom précédemment promise désormais également disponible sur Portal , Portal + et Portal Mini.

Netflix a été ajouté pour élargir la liste des services de streaming Portal TV , qui comprend déjà Amazon Prime Video et, aux États-Unis, Showtime et Sling TV. Le dernier service est disponible dans «tous les pays où Portal est vendu»: Australie, Canada, France, Italie, Nouvelle-Zélande, Espagne, Royaume-Uni et États-Unis.

Une nouvelle télécommande sera également disponible, avec des boutons à une touche pour Netflix, Prime Video et Facebook Watch. Il sera livré avec de nouvelles unités Portal TV et sera disponible séparément dans les «prochaines semaines».

Zoom sur Portal avait été taquiné en août mais est maintenant disponible. Il peut afficher jusquà 25 personnes à lécran à la fois et est à nouveau disponible partout où Portal est vendu.

Parmi les autres nouveautés, citons de nouvelles histoires pour la bibliothèque de lheure du conte, notamment Merci, Omu !, Un livre pour enfants sur lappartenance et Grandmas Purse.

Des versions AR de certains classiques de Dr Suess arrivent cet automne, y compris Hop on Pop et There a Wocket in my Pocket!

Portal est maintenant disponible sous plusieurs formes - il fournit un service dappel vidéo facile sur des appareils dédiés et via un module complémentaire TV.

Écrit par Rik Henderson.