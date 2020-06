Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

Disney aurait levé la limitation de diffusion en continu imposée à son service Disney + au printemps dernier en raison de la pandémie de coronavirus.

Selon Forbes , Disney supprime les restrictions à partir de fin juin 2020, ce qui signifie que les titres 4K, HDR et Dolby Atmos du catalogue Disney + sont désormais disponibles pour diffuser en pleine qualité. Disney +, qui a été lancé au Royaume-Uni et dans certains pays européens le 24 mars, a réduit sa qualité dimage et le support Dolby Atmos il y a trois mois dans le cadre dun effort pour réduire la charge sur Internet, tout le monde travaillant soudainement à distance.

"Nous avons mis en place des mesures pour réduire lutilisation de la bande passante et, dans certaines circonstances, le contenu en streaming aux formats HD et UHD, y compris laudio Dolby Atmos, sera limité ou indisponible", a alors annoncé Disney + - aux côtés dautres géants du streaming, dont Netflix, qui tous avait révélé des mesures similaires. Disney + a même été lancé au Royaume-Uni avec environ "25% de bande passante en moins", selon divers rapports.

Bien sûr, ces restrictions sont maintenant supprimées, ce qui, selon Forbes, se produit juste à temps pour les débuts de Hamilton le 3 juillet.

Disney + coûte 5,99 £ / 6,99 € par mois au Royaume-Uni et en Europe, respectivement. Il est disponible sur plusieurs plates-formes connectées, notamment iOS, Android, Amazon Fire TV, les téléviseurs intelligents, les consoles de jeux, les PC et les Mac.

Pour en savoir plus sur le service, consultez notre guide ici.