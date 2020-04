Pourquoi le HDR peut être le sauveur des services de streaming à bande passante limitée

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

Beaucoup a été fait de la décision récente de nombreux fournisseurs de streaming de réduire la qualité du streaming en Europe à la suite dune demande de lUnion européenne.

Mais Dolby est entré en contact pour nous rappeler que HDR (High Dynamic Range) ne dépend pas de la bande passante et peut, bien sûr, être appliqué aux flux de définition standard (SD).

HDR vous offre une gamme de couleurs plus large, équilibrant les zones claires et sombres dune image afin de ne pas perdre de qualité dans les zones très claires ou très sombres (ce sont souvent des ombres). Il y a beaucoup plus de gradations de la lumière vers lobscurité que dans une image SDR.

Les tenants et aboutissants de la demande de protection de la bande passante de lUE sont nombreux, notamment que la demande semble provenir dun seul commissaire de lUE, tandis que des organisations comme BT nous disent que la demande de large bande reste bien en deçà des capacités , même si nous réutiliser cette bande passante a un peu changé en termes dutilisation et dutilisation.

Les effets secondaires dune baisse de qualité sont une perte de résolution ou une image plus douce. Mais le HDR peut relever ce défi, permettant aux téléspectateurs de voir plus de détails. Certes, les images SD / HD seront plus belles avec HDR quavec. Nous avons parlé à Tom Lattie - directeur principal des partenariats commerciaux chez Dolby - qui nous a expliqué comment la technologie HDR telle que Dolby Vision peut aider.

«Cela ajoute plus de détails et de portée dans limage», explique-t-il. «Lorsque vous parlez de compression vidéo, lune des choses que tout le monde fait - depuis le début des temps - cest que pour obtenir un débit binaire plus agressif, vous commencez à jouer des tours dans le traitement avant de coder.

"Donc, vous réduisez la résolution, vous supprimez les détails, vous savez, vous dites adoucir limage et ce prétraitement permet à limage dêtre plus facile à encoder. De toute évidence, les outils dencodage sont devenus beaucoup plus sophistiqués, donc vous voyez un peu images moins visqueuses.

"Mais une des choses au sujet du HDR est que vous avez toujours un contraste plus élevé. Donc, lœil humain perçoit plus de détails, plus de contraste et donc cela aide à [atténuer] une partie de cela."

«Même si vous diffusez en continu, par exemple sur un iPhone, qui est un appareil Dolby Vision HDR , le débit binaire supérieur et le débit binaire inférieur sont tous équipés de HDR. Même à ces résolutions plus basses et lune des choses intéressantes à propos de la plage dynamique élevée, cest que votre œil voit la différence de contraste que votre œil voit comme un détail, que la plupart des gens perçoivent alors comme la résolution par rapport à la plage dynamique.

"Et donc, même si vous commencez à adoucir limage pour un encodage plus agressif, vous pouvez toujours compenser cela avec le HDR."

Une idée fausse commune est que le HDR occupe beaucoup de bande passante, mais Lattie suggère quil najoute que «cinq ou 10 pour cent de surcharge par rapport au SDR à la même résolution. Le HDR ajoute donc une bande passante supplémentaire, mais cest négligeable. »

Nous avons également demandé à Lattie pourquoi la perception est que le HDR semble être connecté au 4K dans lesprit de nombreuses personnes. «HDR et Dolby Vision et même un son immersif ont été associés à 4K parce que je pense que beaucoup de créateurs de contenu ont lancé ces formats avec 4K, que ce soit sur Blu-ray ou en streaming.

«Mon équipe a beaucoup de temps avec nos partenaires de distribution de contenu et même dans leurs recherches auprès des consommateurs - [il est vrai que] regroupant les deux [4K et HDR] dans le marketing, il est beaucoup plus facile pour les gens de comprendre la différence.»

Lattie admet quil est difficile de parler aux consommateurs des avantages du HDR. «Pour être honnête avec vous, je pense que lun des vrais défis est que cest comme la vieille course de mégapixels ou la vitesse dhorloge sur les processeurs. Tout dépend de la taille et de la résolution de lécran. Les consommateurs comprennent vraiment 2K contre 4K. Cest une chose vraiment propre et simple à expliquer.

«La plage dynamique élevée par rapport à la plage dynamique standard est une chose vraiment complexe à franchir, cest lune de ces choses que lorsque vous la voyez, vous lobtenez, mais cest difficile à décrire.»

Dolby Cinema y a contribué. Mais il est beaucoup plus facile de montrer à quelquun et quand il le voit, il lobtient. Je pense que cela va changer à mesure que de nouveaux services seront lancés avec HDR.

«Je veux dire, Netflix a maintenant des milliers dheures mais cest une sorte dexemple. Amazon a quelques émissions, mais je pense quavec des plateformes comme le lancement de Disney, vous voyez beaucoup plus de HDR. Ils sont revenus en arrière et ont remasterisé tellement de choses, ce qui, espérons-le, aidera les consommateurs [à mieux comprendre la technologie]. »