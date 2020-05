Quest-ce que Dolby Atmos et de quelles enceintes avez-vous besoin?

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

Le home cinéma nest pas quune question dimage, le son est tout aussi important. Et au fil des ans, la qualité de lexpérience audio à la maison a considérablement augmenté.

Nous ne sommes plus confinés aux systèmes de son ambiophonique 5.1 et 7.1, nous pouvons vivre des expériences complètement cinématographiques, grâce à ladoption rapide de Dolby Atmos.

Disponible sur les films et même sur les émissions sportives de nos jours, Atmos fait pour le son ce que Blu-ray et 4K Ultra HD ont fait pour les performances vidéo.

Mais quest-ce que Dolby Atmos? Et pourquoi est-ce excitant, même si vous nêtes pas un audiophile ou un cinéphile traditionnel?

Dolby Atmos reprend le son surround de longue date, le concept home cinema, mais ajoute des canaux de hauteur supplémentaire pour fournir un effet sonore plus enveloppant dans votre pièce. Plutôt que davoir des bruits de gouttes de pluie, ou un hélicoptère se déplaçant à la même hauteur que vos oreilles avec 5.1, par exemple, Atmos signifie que vous pourrez entendre la pluie tomber den haut ou un hélicoptère se déplaçant au-dessus de votre tête et au loin. . Du moins, cest la théorie.

Il introduit de nouvelles configurations de haut-parleurs, telles que 5.1.2, où il y a cinq haut-parleurs dans la pièce, un caisson de basses et deux haut-parleurs de canal en hauteur. Vous pouvez également avoir 5.1.4, 7.1.2 ou 7.1.4. Si vous voulez un grognement bas de gamme supplémentaire, vous pouvez également ajouter un subwoofer supplémentaire dans le mix.

Dolby Atmos nest pas défini par le nombre de canaux, en soi, mais par la capacité améliorée de fournir cette expérience sonore plus immersive. Cest une ligne utilisée par Dolby et les marques de soutien, car une gamme plus large dappareils compatibles Dolby Atmos est disponible.

Pour la meilleure expérience Atmos possible, les haut-parleurs au plafond sont la solution.

Cependant, tout le monde nest pas en mesure de les faciliter.Lapproche la plus courante à la maison consiste donc à faire monter les haut-parleurs Atmos pour déclencher le son jusquau plafond et le refléter vers la position découte. Et cest la forme adoptée par de nombreux fabricants denceintes, de récepteurs AV et de barres de son aujourdhui.

Pour ceux qui ont des haut-parleurs séparés traditionnels - comme un système de son home cinéma - cela pourrait simplement signifier lajout de modules upfiring. Onkyo, par exemple, a les haut - parleurs SKH-410 que vous placez au-dessus de vos supports de plancher gauche et droit existants, ou à proximité sur un support AV. Ceux-ci sont dédiés à Dolby Atmos et sont légèrement inclinés pour faire rebondir le son du plafond et redescendre vers votre position assise.

Pour piloter ces haut-parleurs, quil sagisse de modules de tir vers le haut ou intégrés au plafond, vous aurez besoin dun récepteur AV compatible. La majorité des grandes marques audiovisuelles prennent en charge Dolby Atmos dans toutes leurs gammes, et toutes à des prix différents pour convenir à différents budgets.

Mais ce nest pas le seul moyen dobtenir Dolby Atmos chez vous.

Nous avons parlé comme si nous supposions que vous disposiez dun espace pour une configuration complète du son surround Atmos. Et si vous voulez un effet de hauteur supplémentaire mais que lespace est limité? Ensuite, vous pouvez opter pour une barre de son Dolby Atmos.

La plupart des grandes marques audio proposent des barres de son Dolby Atmos sous une forme ou une autre. Beaucoup proposent des modèles avec des haut-parleurs upfiring intégrés dans le haut du corps, certains offrent un effet Atmos virtuel, recréant une scène sonore plus large pour apporter cette immersion, mais sans tirer directement le son vers le haut.

Il y a quelques années, seules les barres haut de gamme avaient cette option, mais nous voyons une sélection beaucoup plus large de barres de milieu de gamme proposant également Atmos, ce qui signifie quil est beaucoup moins cher dobtenir cet effet audio boosté.

Une grande partie du puzzle, bien sûr, est la source. Vous devez trouver un moyen de transmettre ce signal Dolby Atmos à vos enceintes. Le point de départ pour les cinéphiles est probablement un lecteur Blu-ray. Tant que le lecteur Blu-ray a été réglé pour émettre un signal à train binaire direct, votre récepteur ou barre de son compatible Dolby Atmos devrait être en mesure de décoder le signal et denvoyer les canaux de hauteur aux enceintes Dolby Atmos.

Vous devrez bien sûr également vous assurer que le disque Blu-ray que vous regardez possède une bande son Dolby Atmos. Vous pouvez vérifier larrière du boîtier pour voir si cest le cas.

Certains services de télévision offrent Dolby Atmos - BT Sport Ultimate par exemple, si vous avez le décodeur 4K Ultra HD, vous donnera Atmos sur certains matchs de football en direct. Sky propose également Dolby Atmos sur certains événements sportifs via sa boîte Sky Q.

Le streaming multimédia est un autre domaine qui promet de fournir des bandes sonores Dolby Atmos, avec des services comme Apple TV et Roku offrant la prise en charge de Dolby Atmos - bien que, encore une fois, vous devrez connecter ces appareils à un récepteur qui prendra en charge Dolby Atmos.

Vous pouvez également utiliser une console de jeux, car la PlayStation 4, la Xbox One et la Xbox One S prennent toutes en charge les bandes sonores Atmos sur les films, certains jeux adoptant également le format.

Il existe également des téléviseurs qui prennent désormais en charge Dolby Atmos. LG prétend, depuis quelques années, offrir le son Atmos des haut-parleurs de ses téléviseurs, par exemple. Ce nest pas comme lexpérience que vous obtiendriez dune configuration complète - donc Atmos doit être abordé avec prudence, car toutes les expériences Atmos ne sont pas identiques.

Plus récemment, certains peuvent fournir du son Dolby Atmos via un port HDMI prenant en charge la technologie HDMI eARC . Vous avez besoin dun système audio ou dune barre qui prend en charge le même (eARC) et il ne tend à être trouvé que sur les ensembles et les appareils commercialisés en 2019 et plus.

Par conséquent, vous devrez probablement vous assurer davoir une source Atmos (service de streaming, Blu-ray), quelque chose pour gérer le signal (un récepteur) et les haut-parleurs pour enfin vous donner le son.

Comme pour tout nouveau format, lors de son lancement, il ny avait pas beaucoup de contenu Dolby Atmos. Transformers: Age of Extinction est lun des premiers films à sortir avec une bande originale dAtmos. Heureusement, les films avec Atmos ont considérablement progressé depuis, tant en qualité quen quantité. De nombreux Blu-ray sur les étagères auront une bande-son Atmos - alors vérifiez votre collection.

BT TV a ajouté Atmos à sa chaîne sportive 4K Ultra HD. Les sports en direct sont montrés avec une hauteur supplémentaire depuis 2017, mais pour lobtenir, vous devez avoir le décodeur BT YouView + 4K Ultra HD.

Sky Q a ajouté Dolby Atmos à ses offres de contenu . Atmos est disponible sur sa chaîne Sky Sports Premier League, par exemple, ce qui signifie que tous les jeux présentés ont des chaînes de hauteur supplémentaires, ce qui donne une expérience plus immersive lorsque vous regardez à la maison.

Netflix propose également du contenu Atmos, mais uniquement via les téléviseurs OLED Xbox One, Windows 10 et / ou LG (à partir de 2017).

Apple a également ajouté Dolby Atmos à son Apple TV 4K . La bonne chose à propos de loffre Apple TV est que cest lun des rares fournisseurs à vous offrir Dolby Vision et Dolby Atmos sur une large gamme de titres.

Ces dernières années, nous avons vu Dolby Atmos être discuté en dautres termes - pas seulement dans le contexte de lexpérience du home cinéma.

Rappelez-vous ci-dessus lorsque nous avons dit que Dolby ne parlait pas dAtmos en termes de nombre de haut-parleurs, mais dans le but de fournir la meilleure expérience audio possible? Ce mantra sest répandu dans des appareils comme les ordinateurs portables, les tablettes et les téléphones. Nous constatons un nombre croissant dappareils prétendant offrir un son "Dolby Atmos".

En réalité (et cest un peu déroutant), la marque Atmos dans ce contexte ne consiste pas à décoder ces canaux et à utiliser une gamme plus large de haut-parleurs - il sagit de virtualiser un paysage sonore plus immersif. Oui, ces appareils sonnent mieux lorsque le mode Dolby Atmos est activé, mais il ne vise pas à placer des objets sonores dans lespace comme vous pourriez vous sentir chez vous à partir de votre système séparé.

Alors, prenez dautres formes de Dolby Atmos (en particulier sur les appareils mobiles) avec une pincée de sel - il utilise la même image de marque, mais ce nest pas vraiment la même chose.