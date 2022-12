EE Pocket-lint Awards 2022 : Service de streaming TV de l'année

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Les plateformes de streaming de divertissement ne cessent de se renforcer et il existe aujourd'hui plus d'options que jamais pour diffuser les derniers et meilleurs contenus directement sur votre téléviseur, votre ordinateur portable ou votre smartphone.

Il s'agit d'une catégorie très disputée, avec de nombreuses options excellentes qui se disputent la première place.

Avec des progrès non seulement dans la qualité du contenu exclusif produit pour ces services, mais aussi des améliorations de l'expérience utilisateur et de la qualité des flux, il y a beaucoup à considérer.

Mais, lors de nos EE Pocket-Lint Awards annuels, il ne peut y avoir qu'un seul champion. Voici les résultats pour 2022.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

Service de streaming TV de l'année : Disney+

squirrel_widget_187869

Disney+ n'existe pas depuis aussi longtemps que certains des autres candidats, mais en un laps de temps relativement court, la plateforme s'est imposée comme un abonnement incontournable pour les fans de presque tous les genres. C'est particulièrement vrai pour les amoureux de Marvel, les fans de Star Wars et, bien sûr, les fanatiques de Disney.

Avec certains des meilleurs programmes originaux, dont la plupart sont disponibles en 4K avec Dolby Vision et Dolby Atmos, Disney+ offre un excellent contenu avec une superbe fidélité.

Que vous préfériez les aventures spatiales de Star Wars Andor, la nostalgie comique de Chip 'n' Dale Rescue Rangers ou l'étrangeté de Marvel's Moon Knight, il y en a vraiment pour tous les goûts sur Disney+.

Hautement recommandé : Netflix

Il y a une raison pour laquelle Netflix est l'un des services de streaming les plus populaires, et ce n'est pas parce qu'il est l'un des plus anciens, c'est parce qu'il propose constamment certains des meilleurs programmes originaux.

En 2022, nous avons vu Stranger Things continuer à prendre le monde d'assaut, la conclusion stupéfiante d'Ozark et nous avons enfin pu revisiter la série culte Russian Doll , pour ne citer que quelques-unes des émissions d'un catalogue absolument complet.

Netflix a également lancé cette année son nouveau volet avec publicité, offrant une option moins coûteuse pour élargir son audience déjà massive.

Les meilleurs parmi les autres

Bien que Disney+ ait remporté la première place et que Netflix soit arrivé en deuxième position, nos autres nominés ont encore apporté beaucoup à la table en 2022. Amazon Prime Video a continué à proposer d'excellentes émissions originales comme Le Seigneur des anneaux : The Rings of Power et The Boys. Apple TV+ nous a apporté des succès comme Severance et Ted Lasso. BBC iPlayer nous a offert des programmes 4K HDR sans avoir besoin d'un abonnement. Et enfin, Now nous a apporté Sky Originals et les succès de HBO comme House of the Dragon.

Que sont les Pocket-lint Awards ?

Les EE Pocket-lint Awards ont lieu chaque année pour célébrer le meilleur de la technologie des 12 derniers mois. Les produits doivent faire l'objet d'un examen complet par l'équipe de Pocket-lint pour être pris en considération pour les prix, le jugement ayant lieu vers la fin de l'année. Par le biais d'un processus de sélection et de présélection, le jury d'experts évalue les appareils pour désigner le grand gagnant et un deuxième lauréat hautement recommandé.

Les Pocket-lint Awards ont été décernés pour la 19e fois en 2022.

Écrit par Luke Baker. Édité par Britta O'Boyle.