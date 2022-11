Regardez les Gardiens de la Galaxie en streaming sur Disney+.

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Vous ne vous attendiez pas à ce que Kevin Bacon rejoigne ensuite le Marvel Cinematic Universe, mais nous y voilà - et un nouveau spécial Noël est né.

Alors que vous pensiez que Wakanda Forever était la grande nouveauté Marvel de l'année, un nouveau venu nous surprend. Ce court métrage dure moins de 50 minutes sur Disney+, mais il nous permet de voir les stars des Gardiens de la Galaxie essayer de préparer le Noël parfait de Star-Lord. Et pour une raison quelconque, cela implique de kidnapper Kevin Bacon.

Restez avec moi, il y a une raison. Très probablement, il y a une raison.

Le point central de tout ça, ce sont deux personnages que nous aimons tous mais qui n'ont jamais vraiment le temps à l'écran qu'ils méritent. Il s'agit évidemment de Drax et Mantis, qui forment un duo comique. Nous n'irons pas plus loin dans la description de ce film car, franchement, en parler davantage risquerait de gâcher ce qui pourrait devenir une tradition de Noël pour beaucoup.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

squirrel_widget_187869

Imaginez un monde où nous regardons tous National Lampoon's Christmas Vacation, Love Actually et Guardians of the Galaxy Holiday Special chaque Noël.

Je parie que vous ne l'avez pas vu venir, n'est-ce pas ? Vous aurez besoin d'un abonnement à Disney+ pour regarder, bien sûr, mais avec autant d'excellents films disponibles en streaming, vous ne pouvez pas vous tromper.

Écrit par Oliver Haslam.