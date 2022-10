Disney+ est la nouvelle maison de Doctor Who aux États-Unis et en Europe.

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - La BBC et Disney s'associent pour les futures séries de Doctor Who, Disney+ devenant le nouveau foyer des prochaines saisons de la série en dehors du Royaume-Uni et de l'Irlande.

Cela inclut la prochaine saison, avec Ncuti Gatwa dans le rôle du Docteur, qui sera disponible exclusivement sur Disney+ aux États-Unis et en Europe centrale, et sur la BBC - y compris iPlayer - au Royaume-Uni et en Irlande.

Le showrunner de retour, Russell T Davies, espère que Disney+ aidera la série à toucher une nouvelle génération de fans : "J'adore cette série, et c'est le meilleur des deux mondes - avec la vision et la joie de la BBC et de Disney+, nous pouvons lancer le TARDIS sur toute la planète", a-t-il déclaré.

Doctor Who reviendra en novembre 2023 avec une série de trois épisodes spéciaux mettant en vedette David Tennant dans le rôle du quatorzième docteur. Il reprend le rôle qu'il a joué de 2005 à 2010 (lorsqu'il était le Dixième Docteur) dans le cadre des célébrations du 60e anniversaire de la série.

Il se régénérera ensuite en quinzième Docteur, Gatwa, lors de la saison festive qui suivra.

Ceux qui veulent voir comment Jodie Whittaker est devenue Tennant doivent regarder l'épisode spécial The Power of the Doctor récemment diffusé.

Écrit par Rik Henderson.