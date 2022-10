Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Le prochain grand film Marvel, Ant-Man et la Guêpe : Quantumania, a reçu sa première bande-annonce. Vous pouvez la regarder ci-dessus.

En plus de Paul Rudd dans le rôle de Ant-Man/Scott Lange, le nouveau film Marvel mettra en vedette Evangeline Lilly dans le rôle de Hope van Dyne, la petite amie de Scott, Kathryn Newton dans le rôle de Cassie Lange (la fille de Scott), et Jonathan Majors dans le rôle de Kang, le dernier super-vilain du MCU qui a été introduit l'année dernière dans Loki. Ensemble, avec les parents de Hope, Hank Pym (Michael Douglas) et Janet Van Dyne (Michelle Pfeiffer), la famille explore le royaume quantique - "interagissant avec d'étranges nouvelles créatures et s'embarquant dans une aventure qui les poussera au-delà des limites de ce qu'ils pensaient être possible", selon la description de Marvel.

La famille est transportée dans le royaume quantique après que Cassie, la fille de Scott, ait construit une machine qui les y envoie accidentellement.

Le royaume quantique est une dimension dans le multivers. C'est assez secret, et il semble que Janet ait des détails sur le temps passé dans le royaume qu'elle n'a pas encore dit au groupe. De plus, n'oubliez pas : Après les événements d'Avengers : Infinity War, Scott y est resté coincé, et dans Endgame, il l'a décrit comme son propre univers microscopique. En fait, les Avengers ont exploité les règles temporelles du royaume pour inverser le snap de Thanos.

Lors du Comic-Con de San Diego, le réalisateur Peyton Reed a déclaré : "Nous étions ravis de pouvoir réaliser un troisième film Ant-Man et de faire une trilogie. Et nous savions que si nous devions le faire, nous voulions faire certaines choses différemment. Nous voulions vraiment prendre un virage à gauche et faire un film qui soit encore plus épique, tout en continuant à faire progresser l'histoire de cette dynamique familiale et tout ce qui se passe entre Scott, Hope et Cassie."

Reed poursuit : "Cassie a maintenant 18 ans et peut-être que Scott ne sait pas tout à fait comment se comporter avec elle en tant qu'adulte parce qu'il a perdu ces cinq années à cause des événements de Endgame.... Et nous savions aussi que nous voulions opposer nos héros à un adversaire très, très redoutable. J'ai grandi en lisant les bandes dessinées et je connaissais le personnage de Kang le Conquérant, qui est l'un des plus grands méchants personnages des bandes dessinées, donc pouvoir opposer nos héros à Kang le Conquérant était une chose énorme pour nous. Nous avons vu grand et nous avons aussi vu petit."

Ant-Man and the Wast : Quantumania arrive dans les salles de cinéma le 17 février 2023.

Écrit par Maggie Tillman.