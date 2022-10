Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Hulu est sur le point de coûter 1 dollar de plus pour le plan publicitaire et 2 dollars de plus pour le plan sans publicité. Le géant du streaming augmente ses prix le 10 octobre. Si vous souhaitez annuler ou modifier votre abonnement avant l'entrée en vigueur de la hausse des prix, Pocket-lint a détaillé toutes les étapes. C'est assez simple et cela ne devrait prendre qu'une minute. Nous nous penchons également sur le changement de prix de Hulu.

Combien coûte Hulu maintenant ?

À partir du 10 octobre 2022, vous pourrez vous abonner à Hulu aux tarifs suivants :

Prix du plan avec publicité de Hulu : 7 ,99 dollars par mois (au lieu de 6,99 dollars par mois).

,99 par mois (au lieu de 6,99 dollars par mois). Prix du plan sans publicité de Hulu : 14 ,99 $ par mois (au lieu de 12,99 $ par mois)

Les prix des offres groupées de Hulu comprenant ESPN+ et Disney+ n'augmentent pas encore, mais Hulu prévoit d'autres augmentations de prix plus tard dans l'année.

Le forfait avec Disney+ sans publicité, Hulu avec publicité et ESPN+ coûtera 14,99 $ par mois (au lieu de 13,99 $ par mois), tandis que le prix pour Disney+ sans publicité, Hulu et ESPN+ restera de 19,99 $ par mois. Disney propose également deux nouveaux forfaits publicitaires moins chers : 9,99 dollars par mois pour Disney+ et Hulu ; et 12,99 dollars par mois pour Disney+, Hulu et ESPN+. En bref, Disney a augmenté les prix de ses trois services de streaming cette année, y compris Hulu avec Live TV. Vous pouvez consulter un récapitulatif complet de tous les changements de prix dans le guide de Pocket-lint.

Comment annuler un abonnement à Hulu

Avec Hulu, vous pouvez annuler votre abonnement à tout moment.



Si vous êtes facturé par Hulu et que vous souhaitez annuler votre abonnement, allez sur la page de votre compte sur un ordinateur ou un navigateur web mobile. Sélectionnez Annuler sous Votre abonnement. Il se peut que vous ayez la possibilité de mettre votre abonnement en pause - sélectionnez Continuer pour annuler. Une fois l'annulation effectuée, l'état de la page de votre compte doit indiquer : "Votre abonnement va être annulé". Hulu enverra également un email de confirmation. Vous continuerez à avoir accès à Hulu jusqu'à la fin de votre cycle de facturation actuel. Si vous annulez pendant une période d'essai, vous perdrez l'accès à Hulu immédiatement.

Si vous payez pour Hulu par l'intermédiaire d'un tiers, les étapes de l'annulation de votre abonnement sur varieront. En effet, vous devrez peut-être contacter directement le partenaire de facturation. Sélectionnez votre partenaire de facturation dans la liste suivante pour être dirigé vers les pages de support de Hulu pour chacun d'entre eux afin d'obtenir des instructions spécifiques : Apple, Amazon, Comcast Xfinity, Disney, Roku, Spotify, T-Mobile et Verizon.

Comment modifier un plan d'abonnement Hulu

Vous avez besoin de passer au forfait le moins cher de Hulu avant la hausse des prix ? Aucun problème. Vous pouvez facilement changer de formule directement depuis la page de votre compte sur Hulu.com.

Si vous êtes facturé directement par Hulu, connectez-vous à votre page Compte sur un mobile ou un navigateur web. Cherchez la section Votre abonnement. Sélectionnez Gérer le plan. Votre plan actuel sera surligné en vert. Pour passer à un plan différent, faites basculer le plan que vous voulez de Off à On. Sélectionnez Revoir les modifications pour confirmer. Vous pouvez également gérer vos modules complémentaires à partir de la section Abonnement. Il suffit de les activer/désactiver.

Si vous payez pour Hulu par l'intermédiaire d'un tiers, les étapes de pour changer votre abonnement seront différentes. En fait, vous devrez peut-être contacter directement le partenaire de facturation. Sélectionnez votre partenaire de facturation dans la liste suivante pour être dirigé vers les pages de support de Hulu pour chacun d'entre eux afin d'obtenir des instructions spécifiques : Apple, Amazon, Comcast Xfinity, Disney, Roku, Spotify, T-Mobile et Verizon.

