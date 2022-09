Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Un troisième film Deadpool a été confirmé dès 2019, mais peu de choses ont été révélées à ce sujet à l'époque.

Tout ce que nous savions, c'est que Ryan Reynolds reviendra une fois de plus dans le rôle de Wade Wilson et que l'anti-héros fera enfin partie du Marvel Cinematic Universe.

Depuis, nous avons appris que Disney souhaitait que le film reste classé R pour préserver l'intégrité du personnage et s'accorder avec le ton des deux premiers films, et que Shawn Levy en sera le réalisateur.

Il y a également eu de nouveaux développements intéressants récemment. Voici donc ce que nous savons à ce jour.

Date de sortie de Deadpool 3

Sortie en salles le 6 septembre 2024

Même si Deadpool 3 n'en est encore qu'au début de son calendrier de production, le tournage n'ayant commencé que fin 2022, Ryan Reynolds a lui-même révélé que le film devrait sortir en salles le 6 septembre 2024.

L'équipe de Deadpool 3

Ryan Reynolds sera de retour dans le rôle de Wade Wilson / Deadpool, tandis que Leslie Uggams reprendrait son rôle de Blind Al.

La plus grande nouvelle est peut-être qu'il a été confirmé que Hugh Jackman rengainera une fois de plus ses griffes d'adamantium dans le rôle de Wolverine.

Shawn Levy, qui a travaillé avec Reynolds sur Free Guy et The Adam Project, sera le réalisateur. Rhett Reese et Paul Wernick, deux habitués de Deadpool, ont écrit le scénario à partir d'une ébauche de Wendy Molyneux et Lizzie Molyneux-Logelin (Bob's Burgers).

L'intrigue et les rumeurs de Deadpool 3

Il n'y a encore aucun indice sur l'histoire de Deadpool 3, si ce n'est le fait qu'il fera partie du MCU et que Wolverine sera impliqué.

Il sera également classé R comme les deux premiers films, Kevin Feige de Marvel Studios souhaitant que le personnage conserve le même look, la même ambiance et le même sens de l'humour adulte qu'auparavant.

Où regarder Deadpool 3

Cela n'a pas été totalement confirmé, mais on pense que Deadpool 3 sera projeté dans les salles de cinéma à la fin de l'année 2024, puis sur Disney+ quelques mois plus tard.

Y a-t-il une bande-annonce pour Deadpool 3 ?

Bien qu'il n'y ait pas encore de bande-annonce complète, Ryan Reynolds a publié un teaser comique sur ses comptes de médias sociaux en septembre 2022. Vous pouvez le regarder en haut de cette page.

Que regarder avant Deadpool 3

Naturellement, avant de regarder Deadpool 3, il est sage de regarder les deux premiers films. Et, comme le troisième film mettra en vedette Hugh Jackman dans le rôle de Wolverine, tous les films X-Men et Wolverine valent également la peine d'être vus.

Aucun d'entre eux ne fait partie du MCU (pour l'instant), mais ils posent les bases des personnages.

Nous ne savons pas encore comment Deadpool s'inscrira dans la continuité des films et des séries télévisées de Marvel, mais si l'on considère que les films ci-dessus et l'intégralité du catalogue du MCU sont disponibles dès maintenant sur Disney+, souvent en 4K HDR (Dolby Vision) et avec le son Dolby Atmos, le monde est à vous.

