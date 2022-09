Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Si vous avez vécu dans les années 90, surtout en tant qu'enfant, alors vous avez grandi en regardant Hocus Pocus. Cette comédie fantastique avec Bette Midler, Sarah Jessica Parker et Kathy Najimy a reçu des critiques mitigées et n'a pas été un succès au box-office lors de sa sortie en 1993. Mais aujourd'hui, elle est devenue un classique culte et un incontournable de l'Halloween. Les fans ont supplié Disney de faire une suite, et c'est enfin chose faite.

Hocus Pocus 2 sortira sur Disney+ cet automne. Voici tout ce que vous devez savoir sur cette suite très attendue, y compris sa date de sortie, les détails du casting, les bandes-annonces et les lieux de diffusion.

Hocus Pocus 2 (2022) : Ce que vous devez savoir

Tout d'abord, parlons de l'original Hocus Pocus. Le film s'ouvre à Salem, dans le Massachusetts, dans les années 1600 et montre une bande de sorcières maléfiques (Bette Midler, Sarah Jessica Parker, Kathy Najimy) s'attaquant aux enfants en les envoûtant avec une chanson et en se nourrissant de leurs âmes. Connues sous le nom des Sœurs Sanderson, elles sont capturées par les habitants de la ville et pendues pour avoir tué une fille, Emily Binx, et pour la disparition de son frère, Thackery.

Hocus Pocus fait ensuite un saut dans les années 1990, où l'on voit l'adolescent Max Dennison (Omri Katz), qui a récemment emménagé en ville. Il explore une maison abandonnée avec sa sœur Dani (Thora Birch) et leur nouvelle amie, Allison (Vinessa Shaw). Allison, qui est superstitieuse, leur parle des sorcières qui vivaient dans la maison il y a des siècles. Les Dennison rejettent son histoire, mais Max allume une bougie à flamme noire et ressuscite accidentellement les sœurs Sanderson. Maintenant, avec l'aide d'un chat magique, qui est en fait Thackery, les enfants doivent voler le livre de sorts des sorcières pour les empêcher de devenir immortelles.

Alors, pourquoi est-il important de savoir tout cela ? Eh bien, dans Hocus Pocus 2, trois jeunes femmes rallument la bougie à flamme noire et ramènent accidentellement les sœurs Sanderson dans le Salem moderne. Comme les Dennison, elles doivent trouver le moyen d'empêcher les sorcières affamées d'enfants de faire des ravages et de devenir immortelles. La meilleure partie de cette suite est que Midler, Parker et Najimy ont tous repris leur rôle.

Hocus Pocus 2 (2022) : Date de sortie

Date de sortie de Hocus Pocus 2 : 30 septembre 2022

La sortie de Hocus Pocus 2 est prévue pour le 30 septembre 2022. Il s'agit d'une exclusivité streaming, il ne sera donc pas disponible au cinéma.

Hocus Pocus 2 (2022) : Comment le regarder ?

Hocus Pocus 2 est un film Disney - il sera donc diffusé en exclusivité sur Disney+. Actuellement, le service de streaming coûte 7,99 dollars par mois aux États-Unis, mais ce prix devrait bientôt augmenter.

Hocus Pocus 2 (2022) : Cast

Les membres de la distribution qui reviennent sont Bette Midler (Winifred Sanderson), Sarah Jessica Parker (Sarah Sanders) et Kathy Najimy (Mary Sanderson). Les nouveaux membres du casting sont Whitney Peak, Lilia Buckingham et Belissa Escobedo. Elles sont des lycéennes (Becca, Cassie et Izzy, respectivement) qui font revenir les sœurs Sanderson.

Les autres membres du casting sont :

Tony Hale joue le maire de Salem et le père de Cassie, Sam Richardson.

La propriétaire de l'Olde Salem Magic Shoppe (ancienne maison des Sanderson) est Hannah Waddingham, un personnage nommé The Witch.

Froy Gutierrez joue Mike, le petit ami de Cassie.

Taylor Paige Henderson joue une jeune Winnie Sanderson.

Juju Brene joue une jeune Sarah Sanderson

Nina Kitchen joue le rôle d'une jeune Mary Sanderson

Hocus Pocus 2 (2022) : Bandes-annonces

Jusqu'à présent, Disney a diffusé un teaser trailer (ci-dessous), une réaction des Sanderson Sisters au teaser (ci-dessous), et un trailer complet (en haut de cette page).

Bande-annonce | Hocus Pocus 2 | Disney+ (en anglais)

Réaction au teaser | Hocus Pocus 2 | Disney+

Hocus Pocus 2 (2022) : Comment rattraper le retard ?

C'est facile : regardez le premier Hocus Pocus avant de regarder sa suite. Vous pouvez le regarder en streaming dès maintenant sur Disney+ ou Amazon Prime Video.

Écrit par Maggie Tillman.