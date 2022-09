Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Vous avez probablement vu l'assaut d'annonces provenant de la D23 sur Twitter. Il était difficile de les manquer. Après tout, Disney a profité de son exposition semestrielle pour diffuser les bandes-annonces de plusieurs projets à venir dans plusieurs de ses marques et franchises, notamment Marvel, Star Wars, Indiana Jones et Avatar. Si vous n'avez pas eu le temps de tout voir, ne vous inquiétez pas. Pocket-lint les a toutes rassemblées, ici même, pour que vous puissiez en profiter dès que vous en aurez l'occasion.

Officiellement appelée D23 Expo 2022, elle a été décrite comme l'événement ultime des fans de Disney, car Disney l'utilise pour fournir des mises à jour sur ses films, spectacles, jeux et parcs à thème. Organisée au Anaheim Convention Center, la convention de cette année a débuté le 9 septembre et s'est terminée le 11 septembre. Il s'agissait de la première convention D23 de Disney depuis 2019. Disney a utilisé le salon pour célébrer son 100e anniversaire (qui est techniquement l'année prochaine) et pour publier plusieurs bandes-annonces de films et de spectacles.

-

Pocket-lint a réparti les bandes-annonces de films et de spectacles ci-dessous, par leur studio ou leur division (comme Marvel). Disney n'a pas encore publié quelques bandes-annonces qu'il a montrées à huis clos. Nous prévoyons donc de mettre ce guide à jour dès qu'elles seront disponibles.

Non, pas du tout. Il y a eu plusieurs annonces ainsi que d'autres bandes-annonces et aperçus révélés derrière des portes fermées. Pour l'instant, Disney n'a publié que les bandes-annonces que nous avons partagées ci-dessus. Mais il est possible qu'il en diffuse d'autres dans les semaines et les mois à venir.

Une bande-annonce pour le film Indiana Jones 5 sans titre a été montrée lors d'une présentation de la division Disney 20th Century Studios au festival du Anaheim Convention Center. Malheureusement, elle n'a pas encore été rendue publique.

Le réalisateur James Cameron était présent à la D23 pour discuter d'Avatar : La voie de l'eau, et le public a reçu des lunettes 3D pour regarder des séquences inédites du prochain film. Ces images n'ont pas encore été diffusées.

Écrit par Maggie Tillman.