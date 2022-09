Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - La phase cinq du Marvel Cinematic Universe débutera en 2023 avec plusieurs films et quelques séries télévisées, nouvelles et anciennes. L'une d'entre elles sera la mini-série Secret Invasion pour Disney+.

Une bande-annonce a été diffusée lors des célébrations de la D23 de Disney en septembre, que vous pouvez voir ci-dessus. Voici également tout ce que nous savons sur la série jusqu'à présent.

Nous n'avons pas encore de date de sortie précise, juste "2023". On pense que ce sera plus tôt que l'année prochaine, cependant.

La série télévisée Marvel's Secret Invasion sera exclusive à Disney+. Vous devrez être abonné pour la regarder.

Il y aura six épisodes dans la mini-série Secret Invasion.

Basée sur l'événement de la bande dessinée qui s'est déroulé sur plusieurs titres en 2009, la série télévisée Secret Invasion se concentrera principalement sur Nick Fury et son allié Skrull Talos.

Ils cherchent à démasquer une cabale d'autres Skrulls capables de se métamorphoser et qui ont infiltré des postes de haut rang dans les gouvernements de la Terre.

L'événement lié aux super-héros mettait en scène tellement de héros dans les livres que le budget était plus important que celui des deux derniers films Avengers. Le thème de la paranoïa et de la méfiance reste donc présent, mais à un niveau plus personnel.

Comme vous pouvez le voir dans la bande-annonce en haut de cette page, Samuel L Jackson reprend son rôle de Nick Fury, l'ancien chef du SHIELD qui revient sur Terre après une longue absence. Cobie Smulders dans le rôle de Maria Hill, Martin Freeman dans celui d'Everett K Ross et Don Cheadle dans celui de James "Rhodey" Rhodes/War Machine reprennent également leur rôle dans le MCU.

Ben Mendelsohn sera à nouveau l'agent skrull Talos (issu de Captain Marvel), tandis qu'Emilia Clarke de Game of Thrones jouera Gloria Warner.

Que ne pas regarder, en fait ?

Les films Avengers sont incontournables, ainsi que Captain Marvel, où vous pourrez voir Talos et Fury ensemble pour la première fois.

Captain America : Civil War et Black Panther sont également à surveiller, Everett K Ross (Freeman) apparaissant dans les deux films. Oh, et il est utile de rattraper les trois premiers épisodes d'Agents of S.H.I.E.L.D. pour en savoir plus sur Maria Hill (Smulders).

Regardez également Spider-Man : Far From Home - Hill y est imitée par un Skrull (Soren). Cela vous donnera quelques indications sur ce que vous pouvez attendre de Secret Invasion.

Pour l'essentiel, lisez notre guide des films et séries du MCU, qui devrait vous aider : Dans quel ordre faut-il regarder tous les films et séries télévisées Marvel ?

Tous les films et séries télévisées Marvel sont disponibles en streaming sur Disney+.

Oui, il y en a une. Vous pouvez la regarder en haut de cette page.

Nous publierons d'autres bandes-annonces et détails dès qu'ils seront disponibles.

Écrit par Rik Henderson.