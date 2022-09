Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Disney a publié un film de 10 minutes sur les coulisses de la nouvelle série télévisée Star Wars, Andor, dans le cadre des célébrations du Disney+ Day.

Cette vidéo contient également une longue séquence de la série, qui nous met en appétit pour les trois premiers épisodes qui seront diffusés le 21 septembre 2022.

-

Voici comment la regarder vous-même.

Dans le cadre de la Journée Disney+, le film Star Wars : Andor Special Look est exclusivement disponible sur Disney+.

Il est présenté en HD (1080p) avec un son surround 5.1 et présente le scénariste/créateur Tony Gilroy et l'acteur principal Diego Luna (Cassian Andor) qui parlent de la série et de ses origines.

Ils révèlent ce sur quoi la série se concentrera, notamment les premiers jours de Cassian Andor et son recrutement par la Rébellion avant Rogue One. Ensuite, nous avons droit à un long extrait de la série, dans lequel Stellan Skarsgård incarne Luthen Rael.

Vous aurez besoin d'un abonnement à Disney+ pour le voir, mais si vous n'êtes pas encore membre, il y a une bonne affaire en ce moment qui vous donne un mois de service de streaming pour seulement 1,99 $ / 1,99 £. Vous pourrez ensuite choisir de continuer à vous abonner ou non.

Vous pouvez en savoir plus sur Andor dans notre dossier pratique : Andor sur Disney+ : Date de sortie, intrigue, casting et détails de la série préquelle de Rogue One.

Voici également la bande-annonce la plus récente...

Écrit par Rik Henderson.