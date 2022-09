Obtenez Disney+ pour seulement 1,99 $ / 1,99 £ dans le cadre du Disney+ Day.

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - La journée Disney+ promet d'être bonne, avec Thor : Amour et Tonnerre et le remake en live-action de Pinocchio qui feront leurs débuts sur le service de streaming à partir de demain, 8 septembre 2022.

Le service de streaming ajoutera également le documentaire inédit sur les coulisses du tournage, Obi-Wan Kenobi : A Jedi's Return, des versions de Frozen et de sa suite, tandis que les abonnés visitant les parcs à thème Disney pourront bénéficier d'entrées anticipées et d'autres avantages.

-

De plus, si vous n'êtes pas encore abonné ou si votre abonnement a expiré, vous pouvez profiter d'une offre spéciale pour le Disney+ Day afin de ne rien manquer.

Les nouveaux et anciens abonnés pourront obtenir un mois de Disney+ pour seulement 1,99 $ / 1,99 £ du 8 au 19 septembre 2022.

Une fois le mois de réduction écoulé, l'abonnement se poursuivra au prix habituel de 7,99 £ par mois. D'ici là, vous aurez peut-être trouvé de quoi continuer à regarder, comme l'intégralité des films et des séries télévisées Star Wars, toutes les séries et tous les films Marvel Studios, et bien d'autres choses encore.

En outre, le Royaume-Uni et l'Europe recevront les derniers épisodes de The Walking Dead sur Disney+ à partir du début du mois d'octobre, et de nombreuses autres séries télévisées et films à succès seront également disponibles.

Écrit par Rik Henderson.