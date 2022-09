Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Le premier film Black Panther a été un autre succès fracassant pour Marvel lors de sa sortie en 2018 avec Chadwick Boseman et Letitia Wright, et sa suite sort très bientôt.

Wakanda Forever sera l'une des dernières parties de la phase 4 de Marvel pour son Univers Cinématographique, et il semble que ce sera une expérience émotionnelle étant donné le décès de Chadwick Boseman en 2020. Nous avons tous les détails dont vous avez besoin sur le film juste ici, y compris sa bande-annonce et sa date de sortie.

Après avoir été sur la liste de Marvel pendant un certain temps, Wakanda Forever est enfin sur le point de sortir. Il sortira en salles le 11 novembre 2022, et à ce stade, nous devrions être à l'abri de tout retard de dernière minute, étant donné l'imminence de cette date.

Il n'y a eu qu'une seule bande-annonce pour Wakanda Forever jusqu'à présent, mais c'est une bande-annonce vraiment passionnante que vous pouvez découvrir ci-dessous.

Pour une première bande-annonce, elle est vraiment très longue et montre des aperçus de toute une série de personnages familiers ainsi que du plus grand nouveau venu : Namor le Sub-Mariner.

Comme nous l'avons mentionné plus haut, Wakanda Forever ne sera disponible qu'en exclusivité dans les salles de cinéma, ce qui signifie que pendant quelques mois au moins, vous devrez vous rendre dans un cinéma pour le voir.

Cependant, à un moment donné (comme tous les films Marvel), il sera disponible sur Disney+, et nous pensons que cela devrait se produire au début de l'année 2023.

Cela signifie que si vous préférez, vous pouvez patienter et attendre qu'il arrive sur le service de streaming, comme un moyen plus abordable de le regarder.

Nous avons une version officielle de l'histoire que Wakanda Forever va raconter, grâce au propre blurb de Marvel pour le film :

"Dans Black Panther de Marvel Studios : Wakanda Forever, la reine Ramonda (Angela Bassett), Shuri (Letitia Wright), M'Baku (Winston Duke), Okoye (Danai Gurira) et les Dora Milaje (dont Florence Kasumba) se battent pour protéger leur nation des puissances mondiales qui interviennent après la mort du roi T'Challa.

"Alors que les Wakandais s'efforcent d'embrasser leur prochain chapitre, les héros doivent se rassembler avec l'aide du chien de guerre Nakia (Lupita Nyong'o) et d'Everett Ross (Martin Freeman) et forger une nouvelle voie pour le royaume du Wakanda."

Cela semble relativement clair, mais parce qu'il a été écrit avant la première bande-annonce, il laisse de côté l'énorme facteur qu'est Namor et son royaume maritime de Talocan. On peut voir des combats entre Wakandais et Talocaniens dans la bande-annonce, il est donc évident qu'ils seront en conflit à certains moments.

L'énorme question que se posent les fans jusqu'à la sortie du film est, bien sûr, de savoir qui sera la Panthère noire dans le film. Boseman étant malheureusement décédé, le costume sera clairement porté par quelqu'un de nouveau, comme le montre la fin de la bande-annonce, mais nous ne savons pas qui.

Il se pourrait que Shuri le reprenne, mais il y a beaucoup d'autres candidats, et vous devrez peut-être vous rendre dans un cinéma pour le découvrir.

Black Panther : Wakanda Forever voit le réalisateur Ryan Coogler revenir pour un autre film, ce qui sera une excellente nouvelle pour les fans du personnage et du décor.

La liste des acteurs est toujours aussi impressionnante, avec un éventail de nouveaux acteurs et d'acteurs de retour :

Lupita Nyong'o dans le rôle de Nakia

Letitia Wright dans le rôle de Shuri

Angela Bassett dans le rôle de la reine Ramonda

Okoye : Danai Gurira

Winston Duke : M'Baku

Florenca Kasuma : Ayo

Martin Freeman : Everett K Ross

Dominique Thorne : Riri Williams

Michaela Coel : Aneka

Prince Namor : Tenoch Huerta

Mabel Cadena : Namora

Attuma : Alex Livinalli

L'avenir nous dira si chacun de ces rôles est important ou non, mais l'arrivée de Tenoch Huerta dans le rôle de Namor est certainement un ajout important pour l'histoire de la série.

Écrit par Max Freeman-Mills.