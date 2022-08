Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Le créateur et scénariste de Peaky Blinders réalise une nouvelle série pour Disney+.

Intitulée A Thousand Blows, la série est conçue par Steven Knight et mettra en vedette l'excellent Stephen Graham (Line of Duty, Boardwalk Empire, The Irishman). Graham sera également producteur exécutif.

-

Disney la diffusera sur Disney+ dans le monde entier, sauf aux États-Unis, où elle sera diffusée sur Hulu, et en Amérique latine, où elle sera diffusée sur Star+.

"Je suis vraiment ravi de travailler sur ce projet avec Stephen ainsi qu'avec l'équipe de production et le groupe d'auteurs très talentueux", a déclaré Knight.

"J'aime toujours me plonger dans une histoire inédite, et c'est une histoire qui mérite vraiment d'être racontée. Nous recréons un monde étonnant et racontons une histoire vraie remarquable."

A Thousand Blows est centré sur Hezekiah et Alec, deux amis jamaïcains qui se retrouvent mêlés à la scène de la boxe londonienne de l'époque victorienne. Comme dans Peaky Blinders de Knight, les bas-fonds de la criminalité jouent un rôle important, mais cette fois, l'accent est mis sur un gang londonien exclusivement féminin, les Forty Elephants.

Graham joue le rôle de Sugar Goodson, un "boxeur expérimenté et dangereux".

La date de la première n'a pas été communiquée, mais Disney+ affirme que la série fait partie des 60 productions locales qui seront réalisées "d'ici 2024".

Écrit par Rik Henderson.