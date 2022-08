Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Le Groot des Gardiens de la Galaxie, et surtout le bébé Groot, a conquis le cœur des fans du monde entier avec une seule phrase : "Je suis Groot".

Aujourd'hui, le petit arbre a sa propre série de courts métrages, qui sont aussi petits que le personnage lui-même.

La série comprend cinq épisodes, chacun d'une durée de 3 minutes seulement, qui explorent la croissance de Groot alors qu'il fait ses premiers pas hors du pot. Voici tout ce que vous devez savoir.

Les courts métrages se déroulent après les événements de Guardians of the Galaxy vol. 2, mais avant la scène du générique de fin. Et notre petit héros arboricole est toujours confiné dans son pot de fleurs, du moins au début.

Tout au long de la série, nous assisterons à diverses aventures et mésaventures au fur et à mesure que Groot grandit.

Les courts métrages sont réalisés par Kirsten Lepore et coécrits par Ryan Little. Vin Diesel reprend son rôle de Groot, nous montrant une fois de plus combien d'émotion peut être transmise par une seule ligne.

Nous pouvons également nous attendre à des apparitions de Rocket Racoon, le personnage de Bradley Cooper, ainsi que de James Gunn, le réalisateur des Gardiens de la Galaxie, dans un rôle de montre.

Oui ! En fait, I Am Groot est une exclusivité de la plateforme Disney+, vous aurez donc besoin d'un abonnement si vous voulez regarder les courts métrages. Les épisodes ont été diffusés pour la première fois sur la plateforme le 10 août 2022.

Les abonnements Disney+ commencent à 7,99 $ par mois aux États-Unis et à 7,99 £ au Royaume-Uni.

Quel est le meilleur appareil de streaming pour votre télévision ? Notre meilleure recommandation est l'Amazon Fire TV Stick 4K Max. Le Google Chromecast avec Google TV, le Roku Express 4K, l'Apple TV 4K et l'Amazon Fire TV Stick sont également excellents.

Il est intéressant de noter que les courts métrages I Am Groot sont répertoriés séparément dans l'application Disney+, apparaissant comme des films autonomes plutôt que comme une série.

Cela rend un peu difficile de savoir lequel regarder en premier, mais n'ayez crainte, nous avons l'ordre correct listé ci-dessous :

Les premiers pas de Groot Le petit gars La poursuite de Groot Groot prend un bain Magnum Opus

Oui. Vous pouvez regarder la bande-annonce officielle de Je suis Groot ci-dessous.

Si vous n'avez pas vu les films Les Gardiens de la Galaxie, vous avez manqué quelque chose. Ou peut-être souhaitez-vous simplement vous rafraîchir la mémoire. Dans tous les cas, les deux films sont disponibles en streaming sur Disney+. Vous pouvez également les louer ou les acheter en version numérique sur Amazon.

Écrit par Luke Baker.