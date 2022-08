Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Disney a annoncé plus de détails sur son plan financé par la publicité, notamment son coût et sa date de disponibilité. Il est intéressant de noter que Disney+ ne sera pas moins cher pour les abonnés existants.

Si vous espériez une version encore moins chère de Disney+ avec des publicités qui coûtent bien moins de 8 dollars, ce n'est pas le cas. À partir du 8 décembre 2022, vous pourrez regarder Disney+ avec publicités pour 7,99 dollars par mois. C'est le coût actuel du plan original sans publicité. Le jour du lancement du plan avec publicité, Disney sans publicité passera à 10,99 $ par mois aux États-Unis. Cette nouvelle ne devrait pas trop surprendre, car Disney annonce depuis des mois aux investisseurs l'arrivée de la publicité sur son service phare de streaming et n'a jamais promis d'économies.

Néanmoins, lorsque le plan publicitaire Disney+ sera lancé plus tard dans l'année, il aura "une charge et une fréquence de publicité plus faibles afin de garantir une bonne expérience aux téléspectateurs", a déclaré Bob Chapek, PDG de Disney, lors de la conférence téléphonique sur les résultats du troisième trimestre de la société. Selon les informations disponibles, Disney prévoit de limiter les pauses publicitaires à quatre minutes par heure. La société a également confirmé lors de la conférence téléphonique de mercredi que les publicités ne seront pas diffusées sur les profils des enfants.

Disney prévoit d'étendre le plan publicitaire à l'échelle internationale en 2023. Vous ne pourrez l'obtenir que sur une base mensuelle. (Par ailleurs, l'abonnement annuel à Disney+ sans publicité augmente de 30 dollars pour atteindre 109 dollars par an).

Pour en savoir plus sur le nouveau prix de Disney+, notamment sur son coût lorsqu'il est associé à Hulu et ESPN+, consultez notre guide :

Écrit par Maggie Tillman.