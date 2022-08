Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Disney a annoncé qu'il allait augmenter le prix de l'abonnement à Disney+ dans le courant de l'année. Elle introduit également des hausses pour Hulu, Hulu avec Live TV et ESPN+, et propose de nouvelles options d'abonnement groupé pour tous ses services de streaming vidéo. Voici tout ce que vous devez savoir sur les nouveaux changements de prix, y compris combien tout coûte et quand les tarifs plus élevés commencent.

Début de la hausse des prix de Disney+ : 8 décembre 2022

Disney augmentera le prix de Disney+ aux États-Unis à partir du 8 décembre 2022.

Nouveau prix de Disney+ : 10,99 $ par mois (à partir du 8 décembre 2022)

Aux États-Unis, l'abonnement à Disney+ coûtera 10,99 dollars par mois, contre 7,99 dollars par mois auparavant.

Prix de Disney+ avec publicités : 7,99 $ par mois (à partir du 8 décembre 2022)

Disney poursuivra la restructuration des options tarifaires de Disney+ plus tard cette année, en introduisant un plan avec publicité aux États-Unis. Il coûtera 7,99 $ par mois à son lancement le 8 décembre 2022.

Prix de Hulu avec publicité : 7,99 $ (à partir du 10 octobre 2022)

7,99 $ (à partir du 10 octobre 2022) Prix de Hulu sans publicité : 12,99 $ (à partir du 10 octobre 2022)

: 12,99 $ (à partir du 10 octobre 2022) Prix d'ESPN+ : 9 ,99 $ par mois (à partir du 23 août 2022)

Oui. À partir du 10 octobre 2022, Disney va augmenter le prix de son abonnement Hulu aux États-Unis. Le plan sans publicité passera de 12,99 dollars par mois à 14,99 dollars, tandis que la version avec publicité augmentera de 1 dollar pour atteindre 7,99 dollars par mois. Et le 23 août 2022, comme annoncé précédemment, le prix d'ESPN+ passera de 6,99 dollars par mois à 9,99 dollars par mois.

Aux États-Unis, Disney proposera des offres groupées de Disney+, Hulu et ESPN+, avec ou sans publicité. Ces offres vont de 10 à 20 dollars par mois.

Disney+, Hulu et ESPN+ sans publicité : 19,99 $ par mois.

19,99 $ par mois. Disney+ sans publicité et Hulu et ESPN+ avec publicité : $14.99 par mois (prix réservé aux clients existants)

$14.99 par mois (prix réservé aux clients existants) Disney+, Hulu et ESPN+ avec publicité : 12,99 $ par mois

12,99 $ par mois Disney+ et Hulu avec publicités : $9 .99 par mois

Disney proposera également de nouveaux tarifs américains pour ses forfaits Hulu avec télévision en direct, allant de 70 à 83 dollars par mois.

Hulu avec TV en direct et Disney+, Hulu, et ESPN+ avec publicités : 69,99 $ par mois

69,99 $ par mois Hulu avec la télévision en direct et Disney+ sans publicité : 74 ,99 $ par mois (prix réservé aux clients existants)

,99 $ par mois (prix réservé aux clients existants) Hulu avec la télévision en direct, Disney+ et Hulu sans publicité : 82,99 $ par mois.

