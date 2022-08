Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - L'astronaute Buzz l'Éclair a fait ses débuts il y a près de 27 ans dans le premier film Toy Story, et il est aujourd'hui la vedette de son propre long métrage intitulé L'Éclair. Mais il ne s'agit pas de la figurine. Il s'agit plutôt d'un spin-off sur l'histoire qui a inspiré l'un des jouets préférés d'Andy. Voici où vous pouvez regarder L'Éclair en ligne dès maintenant, y compris si c'est sur Disney+, et tout ce que vous devez savoir sur le nouveau film Pixar.

Lightyear est un film d'animation produit par Walt Disney Pictures et Pixar Animation Studios. Il met en scène le légendaire explorateur de l'espace Buzz l'Éclair, le personnage réel, et non le jouet à voix de Tim Allen du classique original de 1995. Au début du spin-off, Buzz et ses amis de Star Command sont bloqués sur une planète extraterrestre à 4,2 millions d'années-lumière de la Terre. Après plusieurs années et des tentatives ratées pour atteindre l'hypervitesse, Buzz recrute Izzy, Mo, Darby et un compagnon robot nommé Sox pour s'attaquer à sa mission la plus difficile : Vaincre l'empereur Zurg et voyager dans le temps afin de trouver le chemin du retour.

Chris Evans est la voix de Buzz l'Éclair. Keke Palmer est Izzy Hawthorne, Taika Waititi est la voix de Mo, et Peter Sohn est la voix de Sox, le chat robotique de Buzz.

Lightyear a été présenté en première au El Capitan Theatre de Los Angeles le 8 juin 2022. Il est sorti en salles aux États-Unis et au Royaume-Uni le vendredi 17 juin 2022.

Malheureusement, le spin-off a été interdit dans les cinémas des Émirats arabes unis en raison de l'inclusion d'une relation homosexuelle entre une ranger de l'espace appelée Alisha (interprétée par Uzo Aduba) et son partenaire.

Oui. Vous pouvez désormais regarder L'Éclair en IMAX Enhanced avec un abonnement à Disney+. Le film a été diffusé en avant-première sur la plateforme de streaming le 3 août 2022. Les abonnements commencent à 7,99 $ par mois aux États-Unis et à 7,99 £ au Royaume-Uni.

Oui. Lightyear est disponible en streaming sur Amazon Prime Video en UHD. Vous pouvez l'acheter pour 19,99 $ aux États-Unis.

Non. Lightyear n'est pas encore disponible à l'achat sur Blu-ray ou DVD.

Oui, vous pouvez regarder la dernière bande-annonce de Lightyear en haut de cette page. Nous en avons inclus une plus ancienne ci-dessous.

Étant donné que l'Eclair est basé sur l'histoire de Buzz, le jouet de Toy Story, vous aurez peut-être envie de revoir la franchise de Pixar. Les quatre films Toy Story sont disponibles en streaming sur Disney+. Vous pouvez également les louer ou les acheter en version numérique sur Amazon.

Vous devriez également consulter l'ordre des films Pixar recommandé par Pocket-lint. Nous vous dirons exactement où se situe L'Éclair dans la chronologie complète de la théorie Pixar (et dans celle de Toy Story). En fait, L'Éclair est un film de science-fiction qu'Andy aurait vu avant les événements de Toy Story. Voir Lightyear lui a probablement donné envie de voir la figurine Buzz l'Éclair. Et pour cette raison, Lightyear est placé avant les films Toy Story dans l'univers Pixar.

Écrit par Maggie Tillman.