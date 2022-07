Qui va gagner la guerre de Pinocchio, Netflix ou Disney+ ?

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Disney+ et Netflix vont s'affronter cette année sur ce qui s'annonce comme l'un des champs de bataille les plus féroces à ce jour. En effet, ils seront bientôt engagés dans ce que l'on appelle la "guerre de Pinocchio".

C'est en tout cas ainsi que nous l'appelons.

Les deux services de streaming sortiront un film Pinocchio dans les mois à venir - Disney+ en septembre, Netflix en décembre.

L'un est un remake en prises de vue réelles du classique de Disney, réalisé par Robert Zemeckis (Retour vers le futur, Forrest Gump, The Polar Express) ; l'autre est un film d'animation plus sombre, basé sur l'histoire originale et réalisé par Guillermo del Toro (Hellboy, Le Labyrinthe de Pan, La Forme de l'eau).

Nous disposons désormais de bandes-annonces pour chacun d'entre eux et les deux ont l'air très bien conçus. Mais aurez-vous vraiment envie de regarder deux films de Pinocchio en un court laps de temps ? Et, si non, lequel choisir ?

Voici ce que nous en pensons.

Disponible : Netflix

Netflix Date de sortie : décembre 2022

Co-réalisé avec l'animateur Mark Gustafson, Pinocchio de del Toro sortira d'abord dans les cinémas en novembre, puis suivra sur Netflix à temps pour les fêtes.

Le style d'animation rappelle beaucoup The Nightmare Before Christmas et Corpse Bride de Tim Burton - avec un ton plus sombre que le remake de Disney ci-dessous. Ewan McGregor incarne Sebastian J. Cricket et Cate Blanchett, Tilda Swinton, John Turturro et Christoph Waltz figurent également sur la liste impressionnante des acteurs.

L'histoire suit de plus près le conte original de Carlo Collodi et, pour être honnête, ce ne sera pas vraiment la version à montrer aux petits enfants le matin de Noël. Compte tenu de la constance de la production de del Toro, nous pensons que cette version sera excellente pour les enfants plus âgés et les adultes.

Disponible : Disney+

Disney+ Date de sortie : 8 septembre 2022

Qui n'aime pas le film d'animation Pinocchio de Disney ? En fait, on peut se demander pourquoi la maison de la souris a décidé d'en faire un film en prises de vues réelles. L'original de 1940 est toujours d'actualité.

Pourtant, si quelqu'un peut réussir le mélange d'effets spéciaux en prises de vue réelles et animées nécessaire pour donner vie à Pinocchio (au sens propre comme au sens figuré), c'est bien Robert Zemeckis. Et son collaborateur de longue date, Tom Hanks, semble parfaitement adapté au rôle de Geppetto.

Parmi les autres stars, citons Joseph Gordon-Levitt dans le rôle de Jiminy Cricket, et Luke Evans (Furious 7) dans celui du cocher.

Pour faire simple, ce sera le film Pinocchio pour toute la famille cette année. Enfin, à l'exception de l'original.

En conclusion, les deux films ont leurs mérites et, d'après ce que nous avons vu jusqu'à présent, ils s'adressent à des publics différents. De plus, comme les deux films seront disponibles dans le cadre d'un abonnement à un service de streaming sans frais supplémentaires, il n'y aura pas de contraintes. Ahem.

Écrit par Rik Henderson.