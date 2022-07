Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Les fans de Daredevil ont eu droit à la nouvelle qu'ils attendaient ce week-end. Lors du panel Marvel Studios au Comic-Con de San Diego, Kevin Feige a confirmé que l'homme sans peur reviendra bien sur le petit écran, et que la nouvelle série pour Disney+ s'intitulera Daredevil : Born Again.

Les connaisseurs auront immédiatement la chair de poule, car c'est le nom de la plus belle série de l'histoire de la bande dessinée.

Écrite par Frank Miller, lauréat de plusieurs prix, et dessinée par David Mazzucchelli, elle s'est déroulée entre les numéros 227 et 231 de Daredevil, en 1986, et a redéfini le personnage, un peu comme The Dark Returns de Miller l'a fait pour Batman.

Tout commence avec Karen Page, secrétaire du cabinet d'avocats de Murdock et Nelson, qui vend l'identité secrète de son ancien petit ami à Wilson Fisk (Kingpin) pour se procurer de la drogue et les choses deviennent encore plus sombres à partir de là.

Fisk entreprend alors de détruire la vie personnelle de Murdock, espérant ainsi détruire Daredevil. Nous nous abstiendrons d'en dire plus et vous conseillons de vous procurer l'édition collector pour vous en rendre compte par vous-même, car c'est toujours une lecture extraordinaire aujourd'hui. En plus du livre de poche, il est disponible sur Kindle et Comixology pour être lu sur un mobile ou une tablette.

Cependant, nous nous posons une question : quelle part de la série télévisée éponyme sera adaptée de ce scénario particulier ?

Pour commencer, une grande partie de la série existante Daredevil, conçue à l'origine pour Netflix, s'inspire déjà de Born Again. De plus, nous supposons que la série Disney+ aura une classification par âge plus basse que la série existante, donc nous ne sommes pas sûrs de la noirceur que la maison de la souris permettrait d'atteindre.

Néanmoins, nous sommes sûrs que certains thèmes pourront être explorés et, étant donné que Charlie Cox et Vincent D'Onofrio reprendront leurs rôles respectifs de Matt Murdock/Daredevil et Wilson Fisk/Kingpin, ce serait une excellente façon de lancer leur série officielle dans le MCU de la manière la plus violente et spectaculaire qui soit.

Daredevil : Born Again sera une série télévisée de 18 épisodes réalisée par Marvel Studios pour Disney+. Elle débutera au printemps 2024.

Écrit par Rik Henderson.