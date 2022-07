Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Disney a finalement ajouté Deadpool 1 et 2, ainsi que Logan à Disney+ aux États-Unis, les trois films venant enrichir sa collection de films Marvel.

Ces trois films représentent également un changement de ton pour le service aux États-Unis, car ils ont tous été classés R à leur sortie, ce qui les place en dehors des attributions familiales initiales de la plateforme. Nous vous encourageons donc à vérifier vos contrôles parentaux, en particulier pour les profils de jeunes téléspectateurs.

Vous pouvez consulter notre guide sur la manière de définir le contrôle parental sur Disney+.

Le trio de films est présent sur les versions britannique et européenne de Disney+ depuis un certain temps, et est présenté en 4K HDR / Dolby Vision et avec le son Dolby Atmos. Ils sont classés 16+ par Disney.

Les deux films Deadpool sont une grande explosion, avec Ryan Reynolds à son meilleur tout au long. Logan est une superbe interprétation du personnage de Wolverine dans un futur proche. Il est vaguement basé sur la bande dessinée Old Man Logan de Mark Millar et Steve McNiven, mais s'écarte des points les plus fous de l'intrigue.

Disney continue de faire de Disney+ le guichet unique pour toutes les émissions de télévision et tous les films Marvel, avec un nombre important de films Spider-Man et X-Men désormais également disponibles. L'acquisition de la Fox en 2019, qui lui a permis de contrôler certaines des propriétés Marvel auparavant sous licence du studio tiers de l'époque, y est pour quelque chose.

Écrit par Rik Henderson.