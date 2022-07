Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - ESPN augmente le prix de son service de streaming ESPN+, qui passe de 6,99 dollars par mois à 9,99 dollars par mois. Cela représente une augmentation d'environ 43 %.

Le nouveau prix entrera en vigueur le 23 août, selon le Sports Business Journal. Le forfait annuel passe également de 69,99 à 99,99 dollars. Si vous obtenez ESPN+ dans le cadre de l'offre groupée Disney+ avec ESPN+, Disney+ et Hulu avec publicité pour 13,99 $ par mois, ce prix sera maintenu. Il en va de même pour le forfait qui comprend ESPN+, Disney+ et Hulu sans publicité pour 19,99 $ par mois.

Cependant, Pocket-lint n'a pas pu confirmer la nouvelle tarification sur le site Web du service et les pages d'assistance. Selon une déclaration d'un porte-parole de Disney, les abonnés seront informés la semaine prochaine.

Rappelons qu'ESPN+ a augmenté ses prix deux fois l'année dernière. Le service prétend offrir des milliers d'événements exclusifs en direct, des émissions originales en studio et des séries qui ne sont pas diffusées sur les réseaux ESPN. ESPN+ permet aux abonnés d'acheter des événements PPV de l'UFC et du contenu à la demande, notamment l'ensemble de la bibliothèque 30 For 30, certains films ESPN, des reprises de matchs, etc.

Pour en savoir plus sur le fonctionnement d'ESPN+, consultez le guide de Pocket-lint.

Écrit par Maggie Tillman.