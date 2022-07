Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Une série TV Alien est en développement. En fait, il pourrait y en avoir deux.

On prétend que Noah Hawley, le showrunner de Fargo, et Ridley Scott, le créateur original, travaillent tous deux sur une série distincte basée sur la franchise Alien.

Voici tout ce que nous savons d'eux jusqu'à présent.

Jusqu'à très récemment, la seule série télévisée Alien en cours de production était écrite et produite par Noah Hawley, le créateur de la série télévisée Fargo.

Elle sera basée sur une Terre du futur proche, expliquait-il à Vanity Fair en juillet 2021: "C'est une histoire qui se déroule sur Terre.... Les histoires d'extraterrestres sont toujours piégées... Piégées dans une prison, piégées dans un vaisseau spatial.

"J'ai pensé qu'il serait intéressant de l'ouvrir un peu pour que les enjeux de 'Que se passe-t-il si vous ne pouvez pas le contenir ?' soient plus immédiats."

Hawley a également révélé qu'il y aura des thèmes de classe et d'égalité, avec les extraterrestres qui attaquent les victimes de la classe supérieure et des entreprises, tandis que les marines de classe inférieure sont ceux qui sont envoyés pour régler le problème.

Le concept a suscité des réactions négatives sur Internet, les fans se plaignant qu'il s'éloigne trop des premiers films Alien. Ils préféreraient une série Alien plus traditionnelle se déroulant dans l'espace.

La série est réalisée pour la chaîne FX aux États-Unis. Son directeur, John Landgraf, a déclaré en février 2022 que cinq scénarios avaient été écrits jusqu'à présent.

Le tournage devait initialement commencer cette année (2022) pour une sortie en 2023.

Un rapport plus récent, publié par Giant Freakin Robot, affirme que le réalisateur original d'Alien, Ridley Scott, a décidé de créer sa propre série télévisée Alien, cette fois pour Hulu.

Pour être honnête, cela semble un peu tiré par les cheveux, d'autant plus que Hulu et FX appartiennent tous deux à Disney et qu'il est peu probable que la société veuille que deux séries rivales soient réalisées sous le même toit, mais ce n'est pas totalement inconcevable.

De plus, la version de Scott se déroulerait dans l'espace - ce qui sera mieux accueilli par les fans inquiets de la vision de Hawley.

Ridley Scott serait également en train d'écrire et de réaliser lui-même "de nombreux épisodes" de la série supplémentaire, ce qui devrait également enthousiasmer les fans.

Peut-être que cette série supplémentaire est conçue pour être diffusée après l'équivalent de FX, voire pour être liée à celui-ci ? Ou peut-être que Disney souhaite créer un univers cinématographique Alien / Predator comme il l'a fait avec Marvel et Star Wars ? Cela aurait certainement plus de sens.

La série télévisée Alien confirmée (celle de Hawley) sera diffusée sur FX aux États-Unis. Elle sera probablement diffusée sur Disney+ au Royaume-Uni, étant donné que d'autres émissions de la chaîne FX sont diffusées sur la plateforme de streaming sous la bannière Star.

La deuxième série télévisée Alien, dont on parle, serait prévue pour Hulu, ce qui la place également sur le radar de Disney+ en dehors des États-Unis.

Il a récemment été affirmé que la série télévisée Alien de FX serait disponible en 2023.

Cependant, compte tenu du fait que la production n'a pas encore commencé et de la quantité d'effets qu'elle exigera sans doute, nous pensons que la date pourrait être repoussée à 2024.

Il n'y a pas encore de rumeur sur une date de sortie potentielle pour la série télévisée Alien de Scott (si elle se concrétise).

En attendant l'arrivée de l'une ou l'autre série télévisée Alien, il y a tout un monde de films Alien à apprécier. Vous devriez également rattraper votre retard sur la franchise Predator, car tout porte à croire qu'elles seront de plus en plus imbriquées à l'avenir.

Nous vous proposons un excellent article sur les films Alien / Predator qui vous mettra sûrement en appétit : Quel est le meilleur ordre pour regarder les films de l'univers Alien ? Quelle est la place de Predator ?

Écrit par Rik Henderson.