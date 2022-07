À l'occasion des 40 ans de Tron, voici comment se rattraper dans l'univers de Tron.

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Tron, sorti le 9 juillet 1982 aux États-Unis, fête son 40e anniversaire. Tron a fait l'objet d'un véritable culte, étant l'un des premiers films à faire un usage intensif des images de synthèse et à explorer le monde des ordinateurs, qui était encore nouveau pour beaucoup de gens.

Cette imagerie est devenue une icône culturelle, présentant un monde qui n'avait pas vraiment été imaginé auparavant. Au lieu des mondes extraterrestres si courants dans la science-fiction contemporaine, il s'agissait d'un monde entièrement artificiel.

C'est un monde qui est plus pertinent que jamais, à l'heure où nous utilisons des expressions comme"metaverse", mais qui a également ouvert la voie à d'autres, de The Lawnmower Man (1992) à Ready Player One (2018), en passant par Matrix (1999).

C'est vraiment Tron qui a donné le coup d'envoi de ce genre cinématographique aujourd'hui banal, même si on le voit dans la littérature de science-fiction qui précède sa sortie, par exemple à travers la boîte à empathie dans le séminal Do Androids Dream of Electric Sheep (1968) de Philip K. Dick, qui a inspiré Blade Runner - également sorti en 1982.

Au-delà de la manifestation d'un monde virtuel, Tron joue sur une paranoïa maintes fois explorée dans la science-fiction : la peur que les machines prennent le dessus.

Tron n'est pas seul dans son univers : pour célébrer et explorer ce monde synthétique, voici les films Tron et l'ordre dans lequel il faut les regarder. Vous pouvez retrouver la plupart des films Tron sur Disney+.

squirrel_widget_187869

Tron, créé par Steven Lisberger, nous présente Kevin Flynn (Jeff Bridges), un ancien employé d'ENCOM qui tente de pirater à nouveau son ordinateur central et découvre que le programme de contrôle principal d'ENCOM tente de prendre le contrôle. Flynn tente de déployer Tron - un programme conçu pour protéger le système par son ami Alan Bradley (Bruce Boxleitner) - et est numérisé par un laser expérimental, se retrouvant dans le monde virtuel de l'ordinateur central.

Suite du film de 1982, Tron Legacy voit le fils de Flynn, Sam (Garrett Hedlund), découvrir un sous-sol caché dans la vieille salle d'arcade de Flynn, avec un laser qui numérise Sam et l'envoie dans la Grille, un monde virtuel créé par Flynn. Sam participe à divers jeux et finit par découvrir son père disparu piégé dans la Grille et affronte Clu. Ce film a été sonorisé par Daft Punk.

The Next Day est un court métrage qui reprend juste après la fin de Legacy, mais qui prend la forme de bandes d'actualités assemblées explorant le mouvement Flynn Lives et une partie de l'histoire entre les deux premiers films. Il met en scène Alan Bradley et Roy Kleinberg (Dan Stor).

L'animé Tron Uprising est centré sur Beck, qui mène la révolution dans la Grille, et Clu, le méchant de Tron Legacy. Bien qu'il s'agisse d'un film postérieur à Legacy, les événements se déroulent dans la Grille pendant la période intermédiaire entre les deux films. Il s'agit d'une série télévisée de 19 épisodes.

Écrit par Chris Hall.