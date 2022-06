Wu-Tang : Une saga américaine saison 3 : ce que nous savons pour l'instant.

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Le Wu-Tang est peut-être destiné aux enfants, mais l'histoire de l'ascension du groupe vers la gloire est une affaire d'adultes.

En 2019, la première série de Wu-Tang : An American Saga a permis d'immortaliser à la télévision l'histoire des origines du groupe de rap mondialement connu.

Depuis, la série a conquis le cœur et l'esprit des téléspectateurs, avec un score d'audience de 95 % sur Rotten Tomatoes et une deuxième saison sur Hulu en 2021.

Que se passe-t-il avec le Wu-Tang : An American Saga ? Y aura-t-il une troisième saison ? Et que faut-il savoir d'autre sur les exploits du groupe à Staten Island, à New York ? Nous avons les détails que vous devez savoir.

Wu-Tang : An American Saga est une série télévisée réalisée avec l'aide de RZA, leader et membre fondateur du Wu-Tang Clan. La série est librement inspirée de la formation du groupe de rap emblématique et décrit les frasques de ses membres dans leur ville natale de Staten Island.

Wu-Tang : An American Saga suit de près le jeune RZA à la fin des années 1980, alors qu'il commence à découvrir sa passion pour la musique. Nous observons Bobby Diggs (alias Prince Rakeem (et plus tard RZA)) alors qu'il découvre le succès et l'échec sur le chemin de la grandeur.

Wu-Tang : An American Saga a été créé par les producteurs exécutifs RZA et Alex Tse, donc comme vous pouvez l'imaginer, il y a une part de vérité dans l'histoire, bien que ce ne soit pas sans une petite licence artistique. La série est censée être une œuvre de fiction historique mais fondée sur des événements réels.

C'est le RZA lui-même qui le dit le mieux :

"Vous ne pouvez pas prendre chaque moment et l'exposer. Vous avez condensé les moments. C'est comme du jus de raisin concentré... vous apprendrez davantage, vous serez capable de faire la part des choses entre ce qui est réel et ce qui ne l'est pas."

Néanmoins, l'émission retrace l'histoire intéressante de l'ascension de ce qui est peut-être le groupe le plus influent du hip-hop. Un groupe qui a été fondé sur la base de "la philosophie orientale récupérée dans les films de kung-fu, les enseignements de la Five-Percent Nation récupérés dans les rues de New York et les bandes dessinées".

Wu-Tang : An American Saga se déroule au début des années 1990. Elle se déroule à New York, au plus fort de l'épidémie de crack.

La série suit Bobby Diggs qui tente de trouver un moyen de se sortir de la misère et de la drogue grâce à la musique. Le groupe d'amis est tiraillé entre le crime et la musique tout en essayant de survivre.

Au cours de la première saison, nous assistons à divers événements de l'histoire du groupe, notamment la première apparition de RZA dans le rap en tant qu'artiste solo sous le nom de Prince Rakeem. Pendant cette période, il travaille sur un single Ooh I Love You Rakeem qui rencontre des problèmes avant d'être renvoyé par le label.

Ces parties de l'histoire sont certainement basées sur la réalité et même les problèmes avec Tommy Boy qui n'a pas réussi à obtenir les droits de l'échantillon original sont basés sur des événements réels.

Bien que l'accent principal de Wu-Tang : An American Saga est centré sur Bobby Diggs, de nombreux autres membres du Wu-Tang Clan jouent également un rôle important dans l'histoire.

Le casting principal actuel comprend :

Ashton Sanders (Bobby Diggs, alias The RZA)

Johnell Xavier Young : Gary Grice, alias The GZA

Siddiq Saunderson : Dennis Coles alias Ghostface Killah

Shameik Moore : Corey Woods, alias Raekwon

David "Dave East" Brewster : Clifford Smith, alias Method Man

JaQwan J. Kelly : Jamel Irief, alias Masta Killa

Julian Elijah Martinez : Mitchell "Divine" Diggs

Marcus Callender : Oliver "Power" Grant

Joey Bada$$ : Jason Hunter alias Inspectah Deck

Caleb Castille : Darryl "Chino" Hill alias Cappadonna

Jake Hoffman : Steve Rifkind

Damani Sease : Lamont Jody Hawkins alias U-God (saison 2)

Les fans du groupe de rap qui ont regardé la première saison de Wu-Tang : An American Saga auront remarqué qu'un membre du groupe, U-God, est étrangement absent de la série. Lamont Jody Hawkins alias U-God était l'un des membres originaux du Wu-Tang Clan depuis sa formation initiale et est bien connu pour son débit rythmique bourru.

Au début de l'année 1992, U-God a été condamné pour possession d'armes à feu et de drogues, ce qui lui a fait manquer les sessions d'enregistrement de l'album original (Enter the Wu-Tang (36 Chambers)). Certains ont pu penser que c'était la raison pour laquelle il ne faisait pas d'apparition dans la première saison.

Interrogé à ce sujet, RZA a clairement indiqué que U-God avait toujours fait partie de la série, qu'il avait même été consultant pour la série et qu'il devait apparaître dans la deuxième saison.

Wu-Tang : An American Saga a eu une première saison de 10 épisodes qui était disponible sur Hulu et qui est maintenant sur Disney+.

La deuxième saison de la série a débuté en septembre 2021 et a été diffusée sur Hulu. Cette prochaine sortie du Wu-Tang Clan est centrée sur l'élaboration du premier album "Enter the Wu-Tang (36 Chambers)" et tout ce qui l'a accompagné.

Les fans de la série ont beaucoup apprécié les deux premières saisons et voulaient savoir s'il y aurait une troisième saison. La bonne nouvelle est que la troisième saison a été confirmée par Hulu.

Peut-on avoir un SUUUUU pour la saison 3 ? #WuTangOnHulu pic.twitter.com/3DTaO6tJeq- Wu-Tang : An American Saga (@WuTangOnHulu) 4 novembre 2021

La mauvaise nouvelle est qu'il s'agit de la dernière série.

Il n'y a pas de mot officiel sur la date de diffusion de la troisième et dernière saison. On s'attend à ce qu'elle soit diffusée aux alentours de septembre 2022, si l'on se fie au précédent calendrier de diffusion.

Si vous êtes aux États-Unis, vous pouvez regarder les deux premières saisons de Wu-Tang : An American Saga sur Hulu.

Si vous êtes en dehors des États-Unis, alors vous pouvez voir la première saison de Wu-Tang : An American Saga sur Disney+ mais pas la seconde pour le moment. Des rumeurs indiquent que la saison 2 apparaîtra sur Disney+ vers la fin de l'année 2022, mais cela n'a pas été officiellement confirmé.

La saison 3 n'a pas encore de date de diffusion, mais nous mettrons cet article à jour dès que nous en saurons plus.

Écrit par Adrian Willings.