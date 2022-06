Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - La mini-série Obi-Wan Kenobi s'est terminée par un excellent final sur Disney+ le mercredi 22 juin 2022. Elle a répondu à de nombreuses questions, y compris à d'importants éléments de lien avec Star Wars : Un nouvel espoir, mais en a laissé une énorme sans réponse : y aura-t-il une deuxième série ?

Nous examinons ici la possibilité d'une saison 2 d'Obi-Wan Kenobi et donnons notre avis sur ce qu'elle pourrait contenir.

Nous vous prévenons qu'il y a de nombreux spoilers sur la saison 1, nous vous suggérons donc de regarder les six épisodes sur Disney+ avant de poursuivre votre lecture, si ce n'est pas déjà fait.

Malheureusement, il n'y a actuellement aucun projet de deuxième saison d'Obi-Wan Kenobi. Cependant, il ne faut jamais dire jamais.

Il est certain que certains membres du casting et le réalisateur ont laissé la porte ouverte à de futures histoires mettant en scène le Jedi vieillissant.

Par exemple, Obi-Wan lui-même, Ewan McGregor, est partant : "J'espère vraiment que nous en ferons une autre", a-t-il déclaré dans une interview accordée à GQ avant la diffusion de la finale.

Et si la directrice de la série, Deborah Chow, considère la série comme un épisode unique, elle a laissé la porte ouverte à un retour un jour : "Pour celle-ci, nous l'avons vraiment conçue comme une série limitée. Il s'agit vraiment d'une grande histoire avec un début, un milieu et une fin", a-t-elle déclaré à Entertainment Tonight, avant d'ajouter : "Je pense, vous savez, que s'il fallait continuer, ce serait seulement s'il y avait une vraie raison pour une autre."

La productrice exécutive, Kathleen Kennedy, a poursuivi la conversation sur le même thème : "Je pense que s'il y a un engagement énorme et que les gens veulent vraiment plus d'Obi-Wan, nous allons certainement y réfléchir", a-t-elle déclaré dans la même interview.

Bien sûr, étant donné qu'il ne s'agit que du début de la conversation, il pourrait s'écouler des années avant que nous puissions voir une nouvelle saison, si tant est qu'il y en ait une. Au moins, dans un futur proche, nous aurons la saison 3 de Star Wars : Andor and The Madalorian.

Il y a encore quelques lacunes à combler entre la fin de la saison 1 d'Obi-Wan et Star Wars : Episode IV - Un nouvel espoir.

Pour commencer, qu'est-il arrivé à Kenobi pour qu'il ait des cheveux si blancs et si grisonnants en seulement 10 ans ?

Peut-être cela expliquera-t-il aussi pourquoi il n'a changé que son prénom (Ben) et non son nom de famille, sans pour autant être retrouvé par l'Empire ? Cela dit, cela expliquera peut-être aussi pourquoi Luke conserve le nom de famille de son père et est "caché" sur la planète d'origine d'Anakin.

Pour être honnête, le final de la série Obi-Wan Kenobi met enfin fin à l'un des plus gros trous de l'intrigue, le message de Leia dans Un nouvel espoir suggérant qu'elle n'a jamais rencontré le Jedi, alors qu'elle a vécu une aventure dans toute la galaxie avec lui il y a moins de dix ans. On lui dit qu'elle ne doit pas dire qu'elle l'a rencontré, et donc le message de R2-D2 est délibérément ambigu au cas où il serait intercepté.

Cela n'explique pas pourquoi Obi-Wan/Ben n'a aucun souvenir de R2-D2 dans Un nouvel espoir après avoir partagé plusieurs aventures. Il est vrai qu'il n'a jamais "possédé" le droïde comme il le suggère, mais il l'aurait au moins reconnu.

Plus sérieusement, nous aimerions voir davantage le Grand Inquisiteur et l'Inquisition en général. De plus, nous aimerions voir le retour de la Reva de Moses Ingram. Peut-être qu'Andor - qui se déroule également avant Un nouvel espoir (avant Rogue One, en fait, puisqu'il s'agit d'une préquelle) - en révélera davantage. Et puis Obi-Wan S2 pourrait suivre ? Un peu comme si Le Livre de Boba Fett était lié à The Mandalorian.

Quoi qu'il en soit, nous serions très heureux d'entendre parler d'une autre série Obi-Wan. Nous vous tiendrons au courant si nous en apprenons davantage.

Écrit par Rik Henderson.