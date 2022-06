Les films Spider-Man seront disponibles sur Disney+ au Royaume-Uni le 17 juin.

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Disney poursuit ses efforts pour intégrer tous les films Marvel à son service de streaming. Vendredi prochain, plusieurs films de Spider-Man seront ajoutés à Disney+ au Royaume-Uni et en Irlande.

À partir du 17 juin 2022, les abonnés de Disney+ pourront regarder Spider-Man (2002), Spider-Man 2 (2004), The Amazing Spider-Man (2012), The Amazing Spider-Man 2 (2014) et Spider-Man : Homecoming (2014). Et, bien que cette collection soit loin d'être complète (il manque les deux derniers et, bizarrement, le Spider-Man 3 de Sam Raimi), elle permet au moins aux spectateurs de voir Tobey Maguire et Andrew Garfield enfiler les pantalons rouges et bleus, ce qui donne un sens à certains moments importants de No Way Home.

Il a fallu du temps pour que les films de Spider-Man soient diffusés sur la plateforme car, bien que Disney soit propriétaire de Marvel, les droits des sorties sur grand écran du tueur de toile sont actuellement détenus par Sony Pictures. Il en va de même pour les personnages liés à Spider-Man, tels que Venom et Morbius.

Ces deux derniers n'ont pas de lien direct avec le MCU, bien que (attention spoiler) cela vaut la peine de surveiller l'Easter Egg pendant le générique de fin de No Way Home.

Ils pourraient également être diffusés sur Disney+ dans un avenir proche, aux côtés des autres films de Spider-Man, selon Disney : "D'autres titres de la bibliothèque cinématographique et télévisuelle de Sony Pictures devraient être diffusés en avant-première sur Disney+ au Royaume-Uni et en Irlande plus tard dans l'année."

Écrit par Rik Henderson.