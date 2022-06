Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Nous nous sommes réjouis lorsque la saga The Defenders de Marvel a débarqué sur Disney+, mais nous avons été un peu déçus à l'époque que les séries Daredevil, Jessica Jones, Luke Cage, Iron Fist, The Punisher et The Defenders ne soient diffusées en streaming qu'en 1080p maximum. Après tout, elles avaient été présentées en 4K Ultra HD sur Netflix auparavant.

Aujourd'hui, cela a changé. Disney+ a augmenté la qualité de diffusion de toutes les séries en 4K HDR(Dolby Vision si votre téléviseur le supporte). Et, dans de nombreux cas, le son est également présenté en Dolby Atmos.

Cela fait une grande différence dans l'expérience si vous avez un téléviseur qui en est capable. Et cela prépare bien le terrain pour le retour tant annoncé de Charlie Cox dans une nouvelle série télévisée Daredevil, et peut-être aussi une nouvelle saison de Jessica Jones.

À l'origine Netflix Originals, les séries ont été retirées de Netflix à la suite du lancement de Disney+. Elles ont ensuite été ajoutées à la nouvelle plateforme en mars de cette année.

Elles sont plus matures que les séries originaires de Marvel Studios, avec des classifications d'âge recommandées allant de 16 à 18+.

On s'attend à ce que toute nouvelle saison issue de la saga The Defenders s'adresse à un public plus jeune et pourrait même ne pas être directement liée à la série.

Hawkeye, par exemple, est classé 12+, mais on y retrouve le même acteur jouant Wilson Fisk / Kingpin, Vincent D'Onofrio, que Daredevil, plus mature.

Écrit par Rik Henderson.