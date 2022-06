Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Prey est le dernier volet de la franchise Predator, et il sera diffusé exclusivement sur les services de streaming de Disney cet été. Voici tout le thriller d'action à venir de 20th Century Studios, y compris quand et où vous pourrez le regarder en ligne.

Situé dans la nation Comanche il y a 300 ans, Prey raconte l'histoire de Naru (jouée par Amber Midthunder), une guerrière habile élevée par des chasseurs dans les Grandes Plaines. Lorsque le danger menace son peuple, elle n'est pas prête à devenir une proie. Elle s'attaque à ce qui s'avère être un prédateur extraterrestre hautement évolué et doté d'armes avancées.

Le réalisateur Dan Trachtenberg a déclaré que son objectif pour le film était de revenir aux racines de la franchise Predator.

Voici le logline officiel de 20th Century Studios pour Prey :

"L'histoire de l'origine du Predator dans le monde de la nation Comanche, il y a 300 ans. Naru, une femme guerrière compétente, se bat pour protéger sa tribu contre l'un des premiers Predators hautement évolués à débarquer sur Terre."

La première de Prey aura lieu le 5 août 2022.

Prey étant un film de 20th Century Studios, propriété de Disney, il sortira exclusivement sur les différents services de streaming de Disney dans le monde.

Prey fera ses débuts sur Hulu aux États-Unis. Hulu est proposé à partir de 6,99 dollars par mois.

Prey sera un Star Original sur Disney+ au Royaume-Uni et dans tous les autres territoires à l'exception de l'Amérique latine. Un abonnement à Disney+ coûte 7,99 £ par mois.

squirrel_widget_187869

Prey sera diffusé sur Star+ Original en Amérique latine.

Prey présente un casting presque entièrement composé de talents des Premières Nations, comme Midthunder, Dakota Beavers, Stormee Kipp, Michelle Thrush et Julian Black Antelope.

Dan Trachtenberg (The Boys et 10 Cloverfield Lane) a réalisé le scénario de Patrick Aison (Jack Ryan).

John Davis (The Predator) et Jhane Myers (Monsters of God) sont les producteurs, tandis que Lawrence Gordon (Watchmen), Marty Ewing (It Chapter Two), James E Thomas, John C Thomas et Marc Toberoff (Fantasy Island) sont les producteurs exécutifs.

En juin 2022, 20th Century Studios a diffusé la première bande-annonce complète de son spin-off Predator. Vous pouvez la regarder en haut de cette page.

Pour rattraper votre retard et être prêt pour Prey avant sa sortie cet été, vous devez d'abord regarder la franchise Predator. Et aussi la franchise Alien.

C'est vrai : Deux des monstres les plus emblématiques du cinéma partagent le même univers cinématographique.

Grâce aux films Alien vs Predator, les franchises Alien et Predator ont convergé pour se dérouler dans la même ligne temporelle. Il y a maintenant 12 films au total à regarder - si vous avez envie de revisiter ce qu'on appelle l'univers Alien - dont le plus ancien est le classique Alien de Ridley Scott de 1979, qui se déroule en 2122. Cependant, le film le plus ancien, chronologiquement, est le premier Predator, dont l'action se déroule l'année de sa première : 1987.

Pour rendre les choses encore plus compliquées, les créateurs de ces films ont placé des oeufs de Pâques dans d'autres films. Associé à des théories en ligne, cela a permis d'inclure Blade Runner dans l'univers Alien. (Pour vous aider à comprendre la chronologie d'Alien-Predator, nous avons placé tous les films dans l'ordre chronologique, avec Blade Runner en bonus :

Écrit par Maggie Tillman.