(Pocket-lint) - Bien que Lucasfilm et son fondateur George Lucas soient surtout synonymes de Star Wars, ce n'est pas le seul grand projet cinématographique qu'ils ont produit dans les années 80. Comme Yoda l'a dit un jour à Obi-Wan, "Il y en a un autre".

Willow est une aventure fantastique avec Warwick Davis dans le rôle principal et a été réalisé par Ron Howard. Sorti en 1988, il a bien marché au box-office mais, contrairement à l'autre grande franchise de Lucas, il n'a pas réussi à susciter un engouement suffisant pour une suite. En fait, peu de gens se souviennent de l'original, étant donné qu'il est à peine répété à la télévision ou mentionné dans le même souffle que des films comme L'Empire contre-attaque, Le retour du Jedi ou même Howard le Canard, d'ailleurs.

Aujourd'hui, 34 ans plus tard, le film est de retour, cette fois sous la forme d'une série télévisée complète pour Disney+. Nous allons enfin pouvoir revisiter le monde d'Andowyne et Davis reprend son rôle de Willow Ufgood.

Voici tout ce que vous devez savoir à ce sujet.

Willow sera disponible à la télévision à partir du 30 novembre 2022.

La série télévisée Willow sera exclusive à Disney+. Vous devrez être abonné pour la regarder.

Le nombre d'épisodes prévus pour la série télévisée Willow n'a pas été confirmé.

Cependant, IMDB suggère qu'il y aura huit épisodes au total - un peu comme The Mandalorian.

Tout ce que nous savons vraiment de l'histoire pour le moment, c'est que la princesse Kit réunit un groupe d'aventuriers pour sauver son frère jumeau, dont le sorcier éponyme Willow Ufgood.

Willow est beaucoup plus expérimenté dans la série et n'est plus un apprenti magicien.

C'est à peu près le seul personnage principal du film à revenir, bien que Davis lui-même ait laissé entendre que le Madmartigan de Val Kilmer serait impliqué "de manière importante", mais pas en personne en raison de la bataille que Kilmer mène actuellement contre le cancer.

Comme indiqué précédemment, Warwick Davis (Star Wars, Harry Potter) est de retour dans le rôle de Willow Ufgood, mais presque tout le monde est nouveau dans la franchise.

Ruby Cruz (Mare of Easttown) joue le rôle de la princesse Kit, Erin Kellyman (Solo : A Star Wars Story, Le Faucon et le Soldat de l'hiver) est sa meilleure amie Jade, tandis que Tony Revolori de Spider-Man : No Way Home a un rôle actuellement sans nom.

Les deux premiers épisodes sont réalisés par Stephen Woolfenden, qui a également dirigé des épisodes de Doctor Who et Outlander.

Naturellement, il est préférable de regarder le film de 1988, Willow, avant la série, car il pose les bases du personnage principal et des décors.

Comme pour la série, il est disponible sur Disney+. Il est présenté en HD et en son 5.1.

Vous pouvez également l'acheter en DVD à un prix raisonnable.

Lucasfilm a publié la première bande-annonce officielle de sa série télévisée Willow à la fin du mois de mai 2022. Vous pouvez la voir ci-dessous.

Avant la bande-annonce complète, un excellent et drôle teaser "meet the cast" a été créé pour la Journée Disney+ 2021.

